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15:09 (мск), источник: РИА "Воронеж"

На Кремлевскую елку в 2016 году отправятся 40 воронежских школьников

Дети также посетят музей «Мосфильма» и Государев двор в Измайлово.

Источник: РИА "Воронеж"

Общероссийская новогодняя елка в Кремлевском дворце пройдет в понедельник, 26 декабря. В столицу отправятся 40 школьников из Бобровского, Лискинского, Ольховатского, Подгоренского муниципальных районов и Воронежа, сообщил пресс-центр облправительства.

Организатором поездки стал областной департамент образования, науки и молодежной политики и областной центр развития дополнительного образования, гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи. Участниками Кремлевской елки стали одаренные и талантливые дети, отличники учебы.

Помимо новогоднего праздника, школьников ждет экскурсия в музей «Мосфильма», посещение Государева двора в Измайлово и участие в представлении на большом зимнем катке на Красной площади.

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