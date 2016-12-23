Президент пошутил над диктатурой Пескова
Президент России Владимир Путин в шутку назвал диктатурой манеру общения своего
Президент России Владимир Путин в шутку назвал диктатурой манеру общения своего
Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
«Извините, но вам никто слова не давал», — обратился Песков к корреспонденту, который начал задавать вопрос без микрофона.
«Диктатура», — сказал на это глава государства.
Ранее в ходе
Свое влияние на мировую политику российский лидер оценил цитатой из советской комедии «Кавказская пленница»: «Мы знаем, что Демпартия проиграла не только президентские выборы, но и выборы в сенат, где республиканцев большинство, в Конгресс, где республиканцев большинство. Это что, тоже наша, тоже моя работа? А потом устроили пир на развалинах часовни XVII века. Часовню мы тоже развалили?».
Песков занимает должность