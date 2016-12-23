Главный синоптик Южного Урала рассказала, какой будет погода на Новый год
Аномальных морозов пока не ожидается.
Аномальных морозов пока не ожидается.
Главный синоптик Челябинской области Марина Иваницкая рассказала, какой будет погода на Новый год, — по словам метеоролога, аномальные морозы, которые господствовали на территории региона в середине декабря, отступят, и область встретит Новый год «хорошей зимней погодой», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Так, на 30, 31 декабря и 1 января прогнозируется температура воздуха в пределах 11−16 градусов мороза днем и до минус 20 ночью. Возможны небольшие кратковременные осадки. Более точный прогноз на новогодние праздники появится только после
В ближайшие выходные уличные термометры покажут всего 4 градуса мороза днем и 16 ночью. «Январь и февраль, по предварительным прогнозам Гидрометцентра России, будут в пределах нормы. Март ожидается теплым. Больших снегопадов, перепадов температуры пока не ожидается», — резюмировала синоптик.