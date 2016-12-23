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14:59 (мск), источник: dostup1.ru

Главный синоптик Южного Урала рассказала, какой будет погода на Новый год

Аномальных морозов пока не ожидается.

Источник: РИА "Новости"

Главный синоптик Челябинской области Марина Иваницкая рассказала, какой будет погода на Новый год, — по словам метеоролога, аномальные морозы, которые господствовали на территории региона в середине декабря, отступят, и область встретит Новый год «хорошей зимней погодой», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Так, на 30, 31 декабря и 1 января прогнозируется температура воздуха в пределах 11−16 градусов мороза днем и до минус 20 ночью. Возможны небольшие кратковременные осадки. Более точный прогноз на новогодние праздники появится только после 25—26 декабря. Пока же синоптики говорят, что аномальных перемен погоды в конце декабря не ожидается.

В ближайшие выходные уличные термометры покажут всего 4 градуса мороза днем и 16 ночью. «Январь и февраль, по предварительным прогнозам Гидрометцентра России, будут в пределах нормы. Март ожидается теплым. Больших снегопадов, перепадов температуры пока не ожидается», — резюмировала синоптик.

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