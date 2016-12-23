Польша урезает финансирование белорусского «Радыё Рацыя»
Ранее МИД Польши решил сократить финансирование телеканала «Белсат» и изменить формат его вещания.
Ранее МИД Польши решил сократить финансирование телеканала «Белсат» и изменить формат его вещания.
МИНСК, 23 дек — Sputnik. Польское Министерство внутренних дел приняло решение сократить финансирование вещающего для белорусской аудитории в Польше «Радыё Рацыя», сообщается на сайте радиостанции.
МВД Польши опубликовало список организаций и суммы, которые будут выделены в 2017 году для защиты, сохранения и развития культурной самобытности национальных и этнических меньшинств и сохранение и развитие регионального языка.
На радиовещание на белорусском языке для белорусов Белостока в 2017 году предполагается выделить 120 тысяч злотых (около 28,5 тысячи долларов США).
Выделенная сумма оказалось вдвое меньшей, чем радиостанция получала в прежние годы. К примеру, в 2016 году бюджет помощи польского МВД радио составил 200 тысяч злотых.
«В течение четырех лет финансирование белорусских передач уменьшилось на 60%. С 2013 года перестали выходить программы “Народная аптэка”, “Беларуская маладзёвая”, “Культурнае бязмежжа”. Что будет происходить в 2017, сказать сложно», — цитирует радио слова своего директора Юрия Лещинского.
Ранее появилась информация о возможном сокращении финансирования телеканала «Белсат», вещающего на Беларусь, и изменении формата вещания. Сообщалось, что часть программ должна будет выходить на русском языке. В МИД Польши возможные изменения объяснили реформой TVP Polonia.
Возможное существенное сокращение финансирования и перевод канала с белорусского на русский язык вызвали большой резонанс в белорусском обществе.