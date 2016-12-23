Польша урезает финансирование белорусского «Радыё Рацыя»

МИНСК, 23 дек — Sputnik. Польское Министерство внутренних дел приняло решение сократить финансирование вещающего для белорусской аудитории в Польше «Радыё Рацыя», сообщается на сайте радиостанции.

МВД Польши опубликовало список организаций и суммы, которые будут выделены в 2017 году для защиты, сохранения и развития культурной самобытности национальных и этнических меньшинств и сохранение и развитие регионального языка.

На радиовещание на белорусском языке для белорусов Белостока в 2017 году предполагается выделить 120 тысяч злотых (около 28,5 тысячи долларов США).

Выделенная сумма оказалось вдвое меньшей, чем радиостанция получала в прежние годы. К примеру, в 2016 году бюджет помощи польского МВД радио составил 200 тысяч злотых.