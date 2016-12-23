Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
Арбитражный суд не поверил в гомеопатию
Савченко прокомментировала свое исключение из ПАСЕ и из партии
Минтруд обозначил свою позицию о повышении пенсионного возраста
В моду вошел роскошный золотой маникюр (фото)
Теракт на рождественской ярмарке: хронология событий Die Welt: исполнитель теракта в Берлине все еще на свободе и вооружен
Мнение: кто стоял за убийством российского посла на самом деле
Подробности расставания Бузовой и Тарасова
Почему комфорткласс потеснил другие новостройки?
Города России с самым доступным жильем
Мини-платье и модное колье: потрясающий образ Пугачевой - СМИ
Народная артистка СССР госпитализирована ночью
61-летняя модель Дженис Дикинсон вышла замуж (фото)
СМИ: 44-летняя Гвинет Пэлтроу обручилась
Секс и возраст: тотемы, табу
Сила маркетинга: шесть продуктов, пользу которых преувеличили
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
8«Большой мир льда и снега»
20Россия готовится к Новому году
8«Красный» уровень загрязнения воздуха в Китае
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
15:21 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии открылась современная школа с бассейном

УФА, 23 дек 2016. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Новая школа на тысячу учебных мест с бассейном открылась в новом микрорайоне в Стерлитамаке.

Она построена в рамках федеральной программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016−2025 годы. Строительство обошлось в более чем 760 млн рублей, из них почти 536 млн были выделены из бюджета РФ.

Новая школа будет работать в одну смену. Общая площадь здания составляет 15367,95 кв. метров. Еще одно достоинство учебного заведения — наличие собственного бассейна, а также ряда кружков. Учебные кабинеты оснащены современным дидактическим и методическим оборудованием.

Как сообщает пресс-служба Минобразования РБ, в рамках федеральной программы на 2017 год ведомством подана заявка на строительство трех общеобразовательных учреждений: школы на 320 учащихся в Благовещенске; в Деме и в микрорайоне «Колгуевский» в Уфе.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин поменял мнение о причастности Турции к крушению Су-24
СМИ сообщили о требованиях захватчиков ливийского самолета
Россия потеряла третий крупный спортивный турнир за два дня
Скворцова рассказала о причинах отравления «Боярышником»
Россия ввела в Алеппо батальон военной полиции
Шесть российских участников ОИ-2014 отстранены от соревнований
В Милане убит подозреваемый в нападении на берлинскую ярмарку
Спорт
Перенос этапа КМ по биатлону — это полумеры. Обзор мировых СМИ О реакции иностранных коллег на решение IBU о российских биатлонистах
Авто
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет Во Владивостоке, Калининграде и Хабаровске — почти траур: с нового года ввоз столь любимых местными автомобилистами заграничных машин будет заблокирован
Hi-Tech
«Википедия» назвала самые редактируемые статьи года Самая популярная интернет-энциклопедия «Википедия» (wikipedia) назвала самые редактируемые статьи года
Кино
Вопль Тома Круза из новой «Мумии» превратили в мем Ранее был опубликован трейлер ремейка классического хоррора с голливудским актером в главной роли
Недвижимость
Многие застройщики уйдут с рынка в 2017 году
Граждан защитили от ошибок при расчете нормативов ЖКХ
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
В Минстрое прогнозируют рост цен на жилье
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
У Сергея Лазарева родился сын Певец больше двух лет скрывал рождение наследника.
Все о ремонте
Как подобрать обои для ванной комнаты
Ремонт в маленькой квартире: оптимизация свободного пространства
Выбираем мрамор под интерьерную задачу
6 простых способов подготовить дом к Новому году
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь