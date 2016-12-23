В Башкирии открылась современная школа с бассейном

Она построена в рамках федеральной программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016−2025 годы. Строительство обошлось в более чем 760 млн рублей, из них почти 536 млн были выделены из бюджета РФ.

Новая школа будет работать в одну смену. Общая площадь здания составляет 15367,95 кв. метров. Еще одно достоинство учебного заведения — наличие собственного бассейна, а также ряда кружков. Учебные кабинеты оснащены современным дидактическим и методическим оборудованием.