Движение по дублеру Московского шоссе через проспект Кирова разрешили официально

В Самаре наконец-то официально было открыто движение по дороге дублеру Московского шоссе через проспект Кирова. Порталу ProGorodSamara.ru в минтрансе подтвердили, что сквозное движение через проспект Кирова было официально открыто в четверг, 22 декабря. Хотя водители самостоятельно освоили путь еще за несколько дней до этого.

Сейчас схема движения выглядит следующим образом: водители сворачивают на дублер, движутся за ТЦ «Империя» и «Самолет», после чего сворачивают на отрезок проспекта Кирова, а потом возвращаются на дублер, по которому доезжают до пересечения с улицей Димитрова. Двигаются авто только в одну сторону — из города.

Впрочем, схема работает четко только на бумаге. В реальности водители и пешеходы двигаются хаотично. Например, некоторые автомобилисты пытаются проехать по дублеру в сторону Ново-Вокзальной, хотя на съезде дублера висит «кирпич». Пешеходы же, сбитые с толку нововведением, пытаются перебегать дорогу где им взбредет в голову.