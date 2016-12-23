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15:28 (мск), источник: Pro Город Самара

Движение по дублеру Московского шоссе через проспект Кирова разрешили официально

Корреспондент ProGorodSamara.ru побывал на месте и узнал, как работает долгожданный дублер.

Источник: Pro Город Самара

В Самаре наконец-то официально было открыто движение по дороге дублеру Московского шоссе через проспект Кирова. Порталу ProGorodSamara.ru в минтрансе подтвердили, что сквозное движение через проспект Кирова было официально открыто в четверг, 22 декабря. Хотя водители самостоятельно освоили путь еще за несколько дней до этого.

Сейчас схема движения выглядит следующим образом: водители сворачивают на дублер, движутся за ТЦ «Империя» и «Самолет», после чего сворачивают на отрезок проспекта Кирова, а потом возвращаются на дублер, по которому доезжают до пересечения с улицей Димитрова. Двигаются авто только в одну сторону — из города.

Впрочем, схема работает четко только на бумаге. В реальности водители и пешеходы двигаются хаотично. Например, некоторые автомобилисты пытаются проехать по дублеру в сторону Ново-Вокзальной, хотя на съезде дублера висит «кирпич». Пешеходы же, сбитые с толку нововведением, пытаются перебегать дорогу где им взбредет в голову.

Строительство развязки под кольцом на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова началось в 2015 году. Весной 2016 года было перекрыто движение до улицы Георгия Димитрова. Подрядчик пообещал открыть дорогу-дублер в конце декабря, что и было сделано.

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