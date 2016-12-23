Движение по дублеру Московского шоссе через проспект Кирова разрешили официально
Корреспондент ProGorodSamara.ru побывал на месте и узнал, как работает долгожданный дублер.
Корреспондент ProGorodSamara.ru побывал на месте и узнал, как работает долгожданный дублер.
В Самаре
Сейчас схема движения выглядит следующим образом: водители сворачивают на дублер, движутся за ТЦ «Империя» и «Самолет», после чего сворачивают на отрезок проспекта Кирова, а потом возвращаются на дублер, по которому доезжают до пересечения с улицей Димитрова. Двигаются авто только в одну сторону — из города.
Впрочем, схема работает четко только на бумаге. В реальности водители и пешеходы двигаются хаотично. Например, некоторые автомобилисты пытаются проехать по дублеру в сторону
Строительство развязки под кольцом на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова началось в 2015 году. Весной 2016 года было перекрыто движение до улицы Георгия Димитрова. Подрядчик пообещал открыть