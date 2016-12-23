ФСС предоставил 55 автомобилей пострадавшим от несчастного случая на производстве нижегородцам в декабре

«Обеспечение людей, получивших травму на производстве, специальными транспортными средствами относится к дополнительным видам помощи за счет средств обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний», — пояснили в пресс-службе.

В декабре текущего года нижегородское отделение Фонда предоставило автомобили «Lada-Granta» 55 гражданам региона. Стоимость одного автомобиля составляет около 490 тысяч рублей при суммарной цене по государственному контракту в почти 27 млн рублей. Получивший травму на производстве инвалид получает транспорт в личную собственность. Ежеквартально региональное отделение компенсирует ему расходы на ГСМ и капитальный ремонт раз в семь лет в размере 30% от стоимости автомобиля. Все машины оборудованы с учётом физических особенностей пострадавших. Нуждаемость инвалида в специальном транспортном средстве определяется медико-социальной экспертизой (МСЭ) и прописывается в индивидуальной программе реабилитации пострадавшего.