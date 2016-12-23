Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Секс и возраст: тотемы, табу
Трамп рассказал, кого он хочет видеть на своей инаугурации
Ученые выяснили, почему дети отказываются пробовать новую еду
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
Опасная неприкосновенность История нападений на российских дипломатов
Мнение: кто стоял за убийством российского посла на самом деле
Подробности расставания Бузовой и Тарасова
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
Путин ответил США об «умной и сильной» американской армии – СМИ
Мини-платье и модное колье: образ Пугачевой - СМИ
61-летняя модель Дженис Дикинсон вышла замуж (фото)
СМИ: 44-летняя Гвинет Пэлтроу обручилась
5 психических болезней из русских сказок
Шотландские ученые объяснили существование секса
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
8«Большой мир льда и снега»
20Россия готовится к Новому году
8«Красный» уровень загрязнения воздуха в Китае
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
15:44 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

ФСС предоставил 55 автомобилей пострадавшим от несчастного случая на производстве нижегородцам в декабре

Нижегородское региональное отделение Фонда социального страхования РФ предоставил 55 автомобилей пострадавшим от несчастного случая на производстве жителям области в декабре 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба отделения.

«Обеспечение людей, получивших травму на производстве, специальными транспортными средствами относится к дополнительным видам помощи за счет средств обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний», — пояснили в пресс-службе.

В декабре текущего года нижегородское отделение Фонда предоставило автомобили «Lada-Granta» 55 гражданам региона. Стоимость одного автомобиля составляет около 490 тысяч рублей при суммарной цене по государственному контракту в почти 27 млн рублей. Получивший травму на производстве инвалид получает транспорт в личную собственность. Ежеквартально региональное отделение компенсирует ему расходы на ГСМ и капитальный ремонт раз в семь лет в размере 30% от стоимости автомобиля. Все машины оборудованы с учётом физических особенностей пострадавших. Нуждаемость инвалида в специальном транспортном средстве определяется медико-социальной экспертизой (МСЭ) и прописывается в индивидуальной программе реабилитации пострадавшего.

Как пояснили в пресс-службе, всего в Нижегородской области около 200 пострадавших владеют автомобилями по программе страхования от несчастного случая на производстве. В настоящее время в Нижегородской области 13,5 тысяч пострадавших на производстве. Ежегодно Фонд социального страхования РФ обеспечивает эту категорию граждан санаторными путевками, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, оплачивает расходы на протезирование, выдает специальные транспортные средства. В 2016 году на различного рода реабилитацию и помощь этой категории граждан выделено 185,5 млн рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин поменял мнение о причастности Турции к крушению Су-24
СМИ сообщили о требованиях захватчиков ливийского самолета
Россия потеряла третий крупный спортивный турнир за два дня
Скворцова рассказала о причинах отравления «Боярышником»
Россия ввела в Алеппо батальон военной полиции
Шесть российских участников ОИ-2014 отстранены от соревнований
В Милане убит подозреваемый в нападении на берлинскую ярмарку
Спорт
Перенос этапа КМ по биатлону — это полумеры. Обзор мировых СМИ О реакции иностранных коллег на решение IBU о российских биатлонистах
Авто
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет Во Владивостоке, Калининграде и Хабаровске — почти траур: с нового года ввоз столь любимых местными автомобилистами заграничных машин будет заблокирован
Hi-Tech
«Википедия» назвала самые редактируемые статьи года Самая популярная интернет-энциклопедия «Википедия» (wikipedia) назвала самые редактируемые статьи года
Кино
Вопль Тома Круза из новой «Мумии» превратили в мем Ранее был опубликован трейлер ремейка классического хоррора с голливудским актером в главной роли
Недвижимость
Многие застройщики уйдут с рынка в 2017 году
Граждан защитили от ошибок при расчете нормативов ЖКХ
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
В Минстрое прогнозируют рост цен на жилье
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
У Сергея Лазарева родился сын Певец больше двух лет скрывал рождение наследника.
Попмеханика
Восковая депиляция в видеосъёмке 28 тысяч кадров в секунду
10 последствий вымирания пчёл
Разрушенный землетрясением старинный город, снятый дроном
Яд кораллового полоза вызывает мучительную смерть
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь