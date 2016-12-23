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23 декабря

События недели в фотографиях

Редакция «Новости Mail.Ru» представляет подборку ярких событий с 17 по 23 декабря 2016 года в фотографиях ведущих информационных агентств России и мира.

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Теракт на рождественской ярмарке в Берлине | Источник: Reuters
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