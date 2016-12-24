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21:00 (мск), источник: Моя Планета

Над американским озером нависла гигантская стена пара

Жители порта Дулут (штат Миннесота) стали свидетелями захватывающего явления: над озером Верхнее — самым большим по площади пресным озером мира, — поднялась огромная стена пара.

Стена пара образовалась из-за того, что вода в озере была теплой, а температура воздуха опустилась до -18 ºС. Пар поднимался над водой на несколько десятков метров, на его фоне проходящие по озеру суда казались крохотными.

Необычное явление, несмотря на ужасающую зрелищность, было неопасным и вскоре утихло, передает The Daily Mail.

Между тем, оно стало предвестником более тревожных погодных событий, а именно, приближения зимних штормов к Рождеству.

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