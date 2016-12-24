Над американским озером нависла гигантская стена пара
Жители порта Дулут (штат Миннесота) стали свидетелями захватывающего явления: над озером Верхнее — самым большим по площади пресным озером мира, — поднялась огромная стена пара.
Жители порта Дулут (штат Миннесота) стали свидетелями захватывающего явления: над озером Верхнее — самым большим по площади пресным озером мира, — поднялась огромная стена пара.
Стена пара образовалась
Необычное явление, несмотря на ужасающую зрелищность, было неопасным и вскоре утихло, передает The Daily Mail.
Между тем, оно стало предвестником более тревожных погодных событий, а именно, приближения зимних штормов к Рождеству.