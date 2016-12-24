Над американским озером нависла гигантская стена пара

Стена пара образовалась из-за того, что вода в озере была теплой, а температура воздуха опустилась до -18 ºС. Пар поднимался над водой на несколько десятков метров, на его фоне проходящие по озеру суда казались крохотными.

Необычное явление, несмотря на ужасающую зрелищность, было неопасным и вскоре утихло, передает The Daily Mail.

Между тем, оно стало предвестником более тревожных погодных событий, а именно, приближения зимних штормов к Рождеству.