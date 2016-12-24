Британский химик назвала самые опасные продукты праздничного застолья
По мнению Кэтрин Харкап, на первом месте данного списка находится марципан.
По мнению Кэтрин Харкап, на первом месте данного списка находится марципан.
Химик из Великобритании Кэтрин Харкап поделилась с общественностью данными о самых вредных продуктах праздничного застолья.
Употребление данных продуктов может серьезно сказаться на самочувствии человека и даже в случае чрезмерного употребления вызвать смерть, предупреждает она.
Как сообщают «Дни.ру» со ссылкой на «Гардиан», на первом месте в списке находится марципан.
Смесь сахара и измельченного миндаля, содержащего амигдалин, может вызвать серьезное отравление.
Причиной является то, что в кишечнике он превращается в цианистый водород.
Мускатный орех — на втором месте, в нем содержится миристицин, обладающий галлюциногенными свойствами.
В случае чрезмерного употребления мускатного ореха может возникнуть тахикардия, нарушение зрения и тошнота.