Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Минстрое прогнозируют рост цен на жилье
Секс и возраст: тотемы, табу
"Настолько красива": западный фотограф о поразившей его россиянке
У Сергея Лазарева родился сын
В моду вошел роскошный золотой маникюр (фото)
Теракт на рождественской ярмарке: хронология событий Die Welt: исполнитель теракта в Берлине все еще на свободе и вооружен
Медведев рассказал, что ждет пенсии в 2017 году
Студентка задержана за вывод 9 млрд рублей
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
Глава СБУ призывает дать автономию «украинской» Тюмени – СМИ
Народная артистка СССР госпитализирована ночью
61-летняя модель Дженис Дикинсон вышла замуж (фото)
СМИ: 44-летняя Гвинет Пэлтроу обручилась
5 психических болезней из русских сказок
Шотландские ученые объяснили существование секса
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
8«Большой мир льда и снега»
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
17Взрыв на рынке пиротехники в Мексике
14События недели в фотографиях
09:26 (мск), источник: Известия.Ру

Британский химик назвала самые опасные продукты праздничного застолья

По мнению Кэтрин Харкап, на первом месте данного списка находится марципан.

Источник: РИА "Новости"
Инфографика
Какие подарки в нашей стране являются самыми желанными

Химик из Великобритании Кэтрин Харкап поделилась с общественностью данными о самых вредных продуктах праздничного застолья.

Употребление данных продуктов может серьезно сказаться на самочувствии человека и даже в случае чрезмерного употребления вызвать смерть, предупреждает она.

Как сообщают «Дни.ру» со ссылкой на «Гардиан», на первом месте в списке находится марципан.

Смесь сахара и измельченного миндаля, содержащего амигдалин, может вызвать серьезное отравление.

Читайте также
Сидение в «Фейсбуке» в праздники портит настроение

Причиной является то, что в кишечнике он превращается в цианистый водород.

Мускатный орех — на втором месте, в нем содержится миристицин, обладающий галлюциногенными свойствами.

В случае чрезмерного употребления мускатного ореха может возникнуть тахикардия, нарушение зрения и тошнота.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Биатлонисты отделались испугом
Марин Ле Пен заявила о необходимости Франции выйти из НАТО и ЕС
Путин обсудил сирийское урегулирование с членами Совбеза
МИД РФ назвал цинизмом демонтаж советского памятника в Польше
Мост между Россией и Китаем начали строить в Амурской области
Фигуристы Столбова и Климов победили на ЧР в парном катании
Арестованы связанные с террористом из Берлина экстремисты
Детский омбудсмен предложила создать публичный реестр педофилов
Спорт
«Спартак» ищет защитников, Витсель не уедет до лета Подводим итоги очередного дня работы трансферного рынка и выделяем самые громкие слухи
Авто
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет Во Владивостоке, Калининграде и Хабаровске — почти траур: с нового года ввоз столь любимых местными автомобилистами заграничных машин будет заблокирован
Hi-Tech
«Википедия» назвала самые редактируемые статьи года Самая популярная интернет-энциклопедия «Википедия» (wikipedia) назвала самые редактируемые статьи года
Кино
Диме Билану — 35: как он делает «Голос» незабываемым 24 декабря популярный певец и наставник шоу «Первого канала» отмечает юбилей. Вспоминаем самые яркие эпизоды с его участием
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Граждан защитили от ошибок при расчете нормативов ЖКХ
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
В Минстрое прогнозируют рост цен на жилье
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
У Сергея Лазарева родился сын Певец больше двух лет скрывал рождение наследника.
Все о ремонте
8 советов тем, кто хочет отремонтировать прихожую самостоятельно
Как оформить кухню в стиле кантри
Что нужно знать о планировании электрики в квартире
Как выбрать плинтус для пола — правила и советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь