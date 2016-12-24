Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Граждан защитили от ошибок при расчете нормативов ЖКХ
Секс и возраст: тотемы, табу
"Настолько красива": западный фотограф о поразившей его россиянке
У Сергея Лазарева родился сын
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
В Сахаре впервые за почти 40 лет выпал снег (фото)По словам фотографа, сделавшего снимки на севере пустыни, "снег пролежал около дня, а потом начал таять".
Медведев рассказал, что ждет пенсии в 2017 году
Студентка задержана за вывод 9 млрд рублей
Возлюбленную Николая Баскова ограбили у торгового центра (видео)
Известного певца судят за воровство
Глава СБУ призывает дать автономию «украинской» Тюмени – СМИ
Народная артистка СССР госпитализирована ночью
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
Секс и возраст: тотемы, табу
Сила маркетинга: шесть продуктов, пользу которых преувеличили
Как кортеж премьер-министра выезжает на дорогу: видео
Hyundai и Mazda оказались «самыми качественными»
Фоторепортажи
17Взрыв на рынке пиротехники в Мексике
13Конкурс «Мисс мира — 2016»
16В Берлине грузовик въехал в толпу людей
8«Большой мир льда и снега»
10:42 (мск), источник: Моя Планета

Американка добилась права держать в доме аллигатора

Американка из города Лейкленд (штат Флорида) добилась от властей штата лицензии на содержание аллигатора длиной почти в 2 м. Рэмбо (так зовут хищника) известен благодаря езде на мотоцикле и стараниям его хозяйки, которая публикует фото крокодила в забавных нарядах.

Первые три года жизни Рэмбо держали в темном чулане, пока дрессировщица Мэри Торн не спасла его и не забрала к себе. Вот уже 12 лет он находится под ее ответственностью.

От тяжелого детства у крокодила осталась болезненная восприимчивость к солнечным лучам: его кожу сложно уберечь от ожогов, поэтому Мэри старается надеть на него какую-нибудь одежду.

Американка и крокодил успешно проводили различные представления, к которым Рэмбо был отлично подготовлен. К примеру, он развлекал публику своей ездой на мотоцикле.

Но 15-летний аллигатор вырос до 2 м в длину, а законы штата запрещают жителям держать таких огромных аллигаторов, не имея одного гектара земли в собственности, сообщает издание Orlando Sentinel.

Обеспокоенная тем, что Рэмбо отберут, 54-летняя Торн обратилась к адвокатам и в результате судебных тяжб ей удалось получить лицензию на содержание аллигатора.

Рэмбо останется с хозяйкой на определенных условиях. Например, ему нельзя участвовать в общественных мероприятиях, оставаться без присмотра Мэри с людьми, а его пасть во время прогулок должна быть «скреплена клейкой лентой».

Теперь допускается лишь фотографирование аллигатора с публикой, но не более.

Торн довольна тем, что ее питомец останется с ней. Однако получение лицензии одновременно лишило ее источника дохода: Мэри больше не сможет устраивать представления вместе с Рэмбо.

При этом американка заявляет, что не признает аллигатора в качестве домашнего питомца и не собирается продвигать подобные утверждения: «Это не питомцы. Я всегда говорю об этом во время своих шоу. Единственная причина, почему Рэмбо живет со мной, это тот факт, что я его вызволила из беды».

Владелица аллигатора отмечает, что не готова завести второго крокодила ради работы на праздниках.

Читайте также
Австралиец сделал предложение своей девушке в загоне с крокодилом
В новых представлениях будут участвовать собаки Мэри, а Рэмбо уйдет на заслуженный отдых.

Ведь скоро Рождество, и аллигатор, как полноценный член семьи, встретит его вместе с Мэри и ее питомцами за праздничным столом.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Атлантике зафиксирована волна рекордной высоты
Марин Ле Пен заявила о необходимости Франции выйти из НАТО и ЕС
Путин обсудил сирийское урегулирование с членами Совбеза
МИД РФ назвал цинизмом демонтаж советского памятника в Польше
Мост между Россией и Китаем начали строить в Амурской области
Фигуристы Столбова и Климов победили на ЧР в парном катании
В Тунисе арестовали троих пособников берлинского террориста
Детский омбудсмен выступила за создание реестра педофилов
Спорт
«Спартак» ищет защитников, Витсель не уедет до лета Подводим итоги очередного дня работы трансферного рынка и выделяем самые громкие слухи
Авто
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет Во Владивостоке, Калининграде и Хабаровске — почти траур: с нового года ввоз столь любимых местными автомобилистами заграничных машин будет заблокирован
Hi-Tech
«Википедия» назвала самые редактируемые статьи года Самая популярная интернет-энциклопедия «Википедия» (wikipedia) назвала самые редактируемые статьи года
Кино
Диме Билану — 35: как он делает «Голос» незабываемым 24 декабря популярный певец и наставник шоу «Первого канала» отмечает юбилей. Вспоминаем самые яркие эпизоды с его участием
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Многие застройщики уйдут с рынка в 2017 году
Названа цена аренды самой дорогой квартиры России
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
У Сергея Лазарева родился сын Певец больше двух лет скрывал рождение наследника.
Все о ремонте
8 советов тем, кто хочет отремонтировать прихожую самостоятельно
Как оформить кухню в стиле кантри
Что нужно знать о планировании электрики в квартире
Как выбрать плинтус для пола — правила и советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь