Американка добилась права держать в доме аллигатора

Первые три года жизни Рэмбо держали в темном чулане, пока дрессировщица Мэри Торн не спасла его и не забрала к себе. Вот уже 12 лет он находится под ее ответственностью.

От тяжелого детства у крокодила осталась болезненная восприимчивость к солнечным лучам: его кожу сложно уберечь от ожогов, поэтому Мэри старается надеть на него какую-нибудь одежду.

Американка и крокодил успешно проводили различные представления, к которым Рэмбо был отлично подготовлен. К примеру, он развлекал публику своей ездой на мотоцикле.