Американка добилась права держать в доме аллигатора

Первые три года жизни Рэмбо держали в темном чулане, пока дрессировщица Мэри Торн не спасла его и не забрала к себе. Вот уже 12 лет он находится под ее ответственностью.
От тяжелого детства у крокодила осталась болезненная восприимчивость к солнечным лучам: его кожу сложно уберечь от ожогов, поэтому Мэри старается надеть на него какую-нибудь одежду.
Американка и крокодил успешно проводили различные представления, к которым Рэмбо был отлично подготовлен. К примеру, он развлекал публику своей ездой на мотоцикле.
Но 15-летний аллигатор вырос до 2 м в длину, а законы штата запрещают жителям держать таких огромных аллигаторов, не имея одного гектара земли в собственности, сообщает издание Orlando Sentinel.
Обеспокоенная тем, что Рэмбо отберут, 54-летняя Торн обратилась к адвокатам и в результате судебных тяжб ей удалось получить лицензию на содержание аллигатора.
Рэмбо останется с хозяйкой на определенных условиях. Например, ему нельзя участвовать в общественных мероприятиях, оставаться без присмотра Мэри с людьми, а его пасть во время прогулок должна быть «скреплена клейкой лентой».
Теперь допускается лишь фотографирование аллигатора с публикой, но не более.
Торн довольна тем, что ее питомец останется с ней. Однако получение лицензии одновременно лишило ее источника дохода: Мэри больше не сможет устраивать представления вместе с Рэмбо.
При этом американка заявляет, что не признает аллигатора в качестве домашнего питомца и не собирается продвигать подобные утверждения: «Это не питомцы. Я всегда говорю об этом во время своих шоу. Единственная причина, почему Рэмбо живет со мной, это тот факт, что я его вызволила из беды».
Владелица аллигатора отмечает, что не готова завести второго крокодила ради работы на праздниках.
В новых представлениях будут участвовать собаки Мэри, а Рэмбо уйдет на заслуженный отдых.
Ведь скоро Рождество, и аллигатор, как полноценный член семьи, встретит его вместе с Мэри и ее питомцами за праздничным столом.