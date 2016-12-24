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15:12 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Карантин по африканской чуме свиней снят в Волгоградской области

Карантин по АЧС снят в Волгоградской области. Об этом ВДТВ рассказали в администрации региона.

Такое решение принято в связи с ликвидацией очагов опасного заболевания в Иловлинском и Котовском районах. На сегодняшний день карантинных зон на территории волгоградского региона нет. Однако после снятия карантина на некоторых территориях продолжают действовать ограничительные меры, направленные на профилактику вируса.

По закону, в течение шести месяцев граждане и животноводческие предприятия не смогут продавать и покупать свиней, а отделения связи — принимать посылки с продуктами и сырьем животного происхождения. Это не распространяется на продукцию свиноводства промышленной выработки и продукцию, обработанную термическим способом. В течение года запрещено комплектование животноводческих и личных подсобных хозяйств свиньями в бывших эпизоотических очагах и территориях, входящих в первую угрожаемую зону.

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