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12:53 (мск), источник: РИА Новости

Исследование показало, какой предмет школьники знают хуже всего

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Результаты национального исследования качества образования (НИКО) показали, что школьники хуже всего знают историю своих регионов, рассказал журналистам руководитель проектов НИКО и ВПР (Всероссийских проверочных работ) Сергей Станченко.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что около 50 тысяч школьников примут участие в национальном исследовании качества образования, которое проводит Рособрнадзор.

Важное направление историко-культурного стандарта — это знание региональной истории. Было задание: назовите хотя бы одного исторического деятеля в вашем регионе, который был с IX по XVIII век, и скажите хоть что-то, что он сделал. Разброс по регионам — от 2 до 72% выполнения.
Сергей СтанченкоРуководитель проектов НИКО и Всероссийских проверочных работ
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Он также добавил, что школьники часто путают архитектуру разных веков и не отличают ее образцы друг от друга, а также им сложно работать с картами и источниками.

Кроме того, по его словам, исследование показало, что большинство позиций историко-культурного стандарта школами не достигается.

«Исследование обнаружило ряд таких очень важных направлений, по которым надо двигаться», — добавил он.

Комментарии
3
Сергей Саморуков
ПРи чём здесь школьники , если ставленник Путина в Орле рассказывал , как сын Ивана Грозного простыл и заболел по дороге в Петербург? Какие школьники , если детям вдалбливают , что в Отечественную войну награждали Георгиевскими крестами и потому надо носить георгиевские ленты??? Начнём с себя , а дети подтянутся . Они всего лишь наше отражение и не более того .
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vesta
Образование ниже плинтуса упало.. Уверена, дети и литературу не знают.
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Бабка Коммунистка
когда детям учить историю если их со второго класса грузят английским так-как будто мы через три года станем пиндосской калонией !!!!!!!!!!!!!!!!
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