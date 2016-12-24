Глава Дона обратил особое внимание на безопасность людей во время ЧМ-18

Глава региона Василий Голубев обратил особое внимание на обеспечение безопасности в фан-зоне болельщиков. На этой площадке будут оборудованы ограждения и специальные пункты пропуска. Такие же меры безопасности будут приняты вообще во всем местах большого скопления людей, уточнили в пресс-службе главы региона.

«В течение месяца несколько десятков тысяч болельщиков будут находиться на одной площадке. Должны быть выполнены все требования, обеспечивающие их безопасное пребывание», — говорит губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Первый заместитель губернатора Игорь Гуськов уверил, что все требования ФИФА и российского оргкомитета ЧМ-2018 будут выполнены в полном объеме. По итогам заседания губернатор Дона еще раз подчеркнул — во время проведения ЧМ-18 на территории всей области безопасность людей для глав всех муниципалитетов должна быть на первом месте.