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15:22 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Глава Дона обратил особое внимание на безопасность людей во время ЧМ-18

В правительстве Ростовской области на очередном заседании обсудили вопрос обеспечения безопасности в местах массового пребывания людей во время грядущего чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2018 году.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Глава региона Василий Голубев обратил особое внимание на обеспечение безопасности в фан-зоне болельщиков. На этой площадке будут оборудованы ограждения и специальные пункты пропуска. Такие же меры безопасности будут приняты вообще во всем местах большого скопления людей, уточнили в пресс-службе главы региона.

«В течение месяца несколько десятков тысяч болельщиков будут находиться на одной площадке. Должны быть выполнены все требования, обеспечивающие их безопасное пребывание», — говорит губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Первый заместитель губернатора Игорь Гуськов уверил, что все требования ФИФА и российского оргкомитета ЧМ-2018 будут выполнены в полном объеме. По итогам заседания губернатор Дона еще раз подчеркнул — во время проведения ЧМ-18 на территории всей области безопасность людей для глав всех муниципалитетов должна быть на первом месте.

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