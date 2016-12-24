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15:41 (мск), источник: Крым Press

В больницах Керчи уничтожили просроченные лекарства

Прокуратура города Керчи провела проверку исполнения законодательства о здравоохранении в городских больницах № 1 им. Н. И. Пирогова и № 2.

В итоге установлены нарушения в части хранения и использования лекарственных средств и препаратов.

Так, в больнице использовались просроченные лекарства, которые хранились в условиях, не соответствующих установленным изготовителем.

Ввиду выявленных нарушений прокурор возбудил в отношении главных врачей названных учреждений здравоохранения дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов).

Одно из административных дел рассмотрено, виновный привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей; другое — находится на рассмотрении, — сообщили в прокуратуре.

Также в адрес руководства больниц внесено представление об устранении нарушений, все просроченные лекарства уничтожены.

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