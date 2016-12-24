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13:33 (мск), источник: РБК

Детский омбудсмен выступила за создание реестра педофилов

В России необходимо создать реестр педофилов, заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова. По ее словам, это самый лучший и эффективный способ борьбы с проблемой педофилии в учебных заведениях.

Источник: РИА "Новости"

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что в России должен быть создан реестр лиц, совершивших преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Такое мнение она высказала в интервью программе «Поздняков» на телеканале НТВ. Полная версия передачи выйдет в понедельник, 26 декабря.

Нужно реестр создать, чтобы эти люди не попадали в учебные заведения… Специалисты, которые в той или иной степени столкнулись уже с этой проблемой и изучили законодательство, говорят, что это самый лучший и эффективный способ.
Анна КузнецоваУполномоченный при президенте по правам ребенка

Она также отметила рост количества преступлений, совершенных в отношении детей.

«Какая динамика преступлений в отношении детей? К сожалению, выросла. В отношении особенно половой неприкосновенности. Суициды снизились до 400. Но это тоже много. Это две школы», — сообщила омбудсмен.

В этом году благотворительный фонд «Покров», возглавляемый Кузнецовой, стал одним из операторов президентских грантов для поддержки некоммерческих организаций (НКО). В начале ноября фонд выделил 6,2 млн руб. на борьбу с педофилами.

15 декабря член Совета Федерации Антон Беляков внес в Государственную думу законопроект, который предлагает контролировать перемещение вышедших на свободу педофилов при помощи электронных браслетов и спутниковой системы ГЛОНАСС.

Законопроектом также предусматривается создание соответствующего банка данных, кроме того, органы внутренних дел будут обязаны сообщать гражданам информацию о проживании в населенном пункте лиц, отбывших наказание за совершение преступлений против половой неприкосновенности детей.
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Предшественник Кузнецовой на посту детского омбудсмена Павел Астахов также много внимания уделял борьбе с педофилами.

В феврале 2013 года Астахов заявил, что именно они жаждут его увольнения.

«А моей отставки хотят педофилы, поскольку столько, сколько мы сделали для борьбы с педофилами, — такого не делалось», — говорил Астахов.

Комментарии
14
Бабка Коммунистка
большинство из них сидит и в правительстве и в парламенте ...так что.закон изначально провальный
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Ангелика Мясникова
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Митька
В учебные учреждения судимым не попасть. Справка от органов требуется при приеме. Так что не нужная инициатива
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