Детский омбудсмен выступила за создание реестра педофилов

Источник: РИА "Новости"

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что в России должен быть создан реестр лиц, совершивших преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Такое мнение она высказала в интервью программе «Поздняков» на телеканале НТВ. Полная версия передачи выйдет в понедельник, 26 декабря.

Нужно реестр создать, чтобы эти люди не попадали в учебные заведения… Специалисты, которые в той или иной степени столкнулись уже с этой проблемой и изучили законодательство, говорят, что это самый лучший и эффективный способ. Анна Кузнецова Уполномоченный при президенте по правам ребенка

Она также отметила рост количества преступлений, совершенных в отношении детей. «Какая динамика преступлений в отношении детей? К сожалению, выросла. В отношении особенно половой неприкосновенности. Суициды снизились до 400. Но это тоже много. Это две школы», — сообщила омбудсмен. В этом году благотворительный фонд «Покров», возглавляемый Кузнецовой, стал одним из операторов президентских грантов для поддержки некоммерческих организаций (НКО). В начале ноября фонд выделил 6,2 млн руб. на борьбу с педофилами. 15 декабря член Совета Федерации Антон Беляков внес в Государственную думу законопроект, который предлагает контролировать перемещение вышедших на свободу педофилов при помощи электронных браслетов и спутниковой системы ГЛОНАСС.

Законопроектом также предусматривается создание соответствующего банка данных, кроме того, органы внутренних дел будут обязаны сообщать гражданам информацию о проживании в населенном пункте лиц, отбывших наказание за совершение преступлений против половой неприкосновенности детей.

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