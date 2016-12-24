«Полицейский Дед Мороз» пришел в многодетные семьи Дона

Так донские полицейские присоединились ко Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз».

Как отметили в областном Главке, такая акция в Ростовской области проходит каждый год. Инспекторы по делам несовершеннолетних не только в очередной раз проверили, как живут их подопечные, но и поздравили ребят с наступающими новогодними праздниками.