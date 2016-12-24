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15:39 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

«Полицейский Дед Мороз» пришел в многодетные семьи Дона

В многодетные семьи Ростовской области, а также семьи, которые стоят на учете, накануне Нового года пришел зимний волшебник.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Так донские полицейские присоединились ко Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз».

Как отметили в областном Главке, такая акция в Ростовской области проходит каждый год. Инспекторы по делам несовершеннолетних не только в очередной раз проверили, как живут их подопечные, но и поздравили ребят с наступающими новогодними праздниками.

«Полицейские Деды Морозы» принесли детям подарки, а с родителями провели профилактические беседы, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

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