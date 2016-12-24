Санта-Клаус отправился в мировое турне, чтобы вручить подарки детям

Санта-Клаус вылетел из своей резиденции на Северном Полюсе в субботу около 12.30 мск на санях, запряженных девятью оленями.

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Длина саней сказочного персонажа составляет 75 сахарных палочек или 150 конфет, ширина — 40 палочек или 80 конфет. Высота саней также измеряется в конфетах, она эквивалентна 55 сахарным палочкам или 110 конфетам, вес саней при взлете — 75 тысяч леденцов.

Перед транспортным средством стоит непростая задача — пронести над всем миром немалый груз, поскольку вес Санты составляет около 117 килограммов, а вес подарков исчисляется десятками тонн.

По традиции сани по воздуху несут девять оленей, «топливом» для них служат сено, морковь и овсянка.