Санта-Клаус отправился в мировое турне, чтобы вручить подарки детям
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Новогодний волшебник
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Новогодний волшебник
Длина саней сказочного персонажа составляет 75 сахарных палочек или 150 конфет, ширина — 40 палочек или 80 конфет. Высота саней также измеряется в конфетах, она эквивалентна 55 сахарным палочкам или 110 конфетам, вес саней при взлете — 75 тысяч леденцов.
Перед транспортным средством стоит непростая задача — пронести над всем миром немалый груз, поскольку вес Санты составляет около 117 килограммов, а вес подарков исчисляется десятками тонн.
По традиции сани по воздуху несут девять оленей, «топливом» для них служат сено, морковь и овсянка.
Отправлению предшествовала тщательная подготовка: Санта накормил оленей, дал последние распоряжения эльфам и лично проследил за упаковкой подарков.
За передвижениями Санты следят американские и канадские военные. Кроме того, рождественское путешествие может отслеживать в режиме реального времени любой желающий на сайте www.noradsanta.org.
В прошлом году первой страной, куда заглянул новогодний волшебник
Проект «NORAD следит за Сантой» был запущен в 1955 году, когда один из крупных универмагов в штате Колорадо разместил рекламу с призывом к детям позвонить
С тех пор ежегодно в канун Рождества база ВВС в Колорадо становится центром слежения за рождественским путешествием
Чтобы оперативно отслеживать маршрут новогоднего волшебника, NORAD использует четыре системы контроля — спутники, радары,
Ориентиром для радаров служит мерцающий, подобно маяку, красный нос вожака упряжки — оленя Рудольфа.
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