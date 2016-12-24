Донским чиновникам запретили дарить подарки

Как пояснили в управлении по противодействию коррупции при губернаторе Ростовской области, некоторые презенты даже могут быть приравнены к взятке.

Исключением являются подарки, которые были получены на официальных мероприятиях или во время служебных командировок — но при этом такие сувениры подлежат сдаче.