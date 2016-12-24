Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Сила маркетинга: шесть продуктов, пользу которых преувеличили
"Настолько красива": западный фотограф о поразившей его россиянке
Путин согласился с проведением нового референдума в Крыму
61-летняя модель Дженис Дикинсон вышла замуж (фото)
В Сахаре впервые за почти 40 лет выпал снег (фото)По словам фотографа, сделавшего снимки на севере пустыни, "снег пролежал около дня, а потом начал таять".
Медведев рассказал, что ждет пенсии в 2017 году
Студентка задержана за вывод 9 млрд рублей
Возлюбленную Николая Баскова ограбили у торгового центра (видео)
Известного певца судят за воровство
«Врачи борются за его жизнь»: Юрий Лужков госпитализирован - СМИ
Народная артистка СССР госпитализирована ночью
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
Секс и возраст: тотемы, табу
Сила маркетинга: шесть продуктов, пользу которых преувеличили
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
8«Благодарственный тур» Дональда Трампа
8«Большой мир льда и снега»
16В Берлине грузовик въехал в толпу людей
17Взрыв на рынке пиротехники в Мексике
15:57 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Донским чиновникам запретили дарить подарки

В преддверии новогодних и рождественских праздников гостям и жителям донского региона напоминают о строгом запрете дарить чиновникам — государственным и муниципальным служащим — любые подарки.

Как пояснили в управлении по противодействию коррупции при губернаторе Ростовской области, некоторые презенты даже могут быть приравнены к взятке.

Исключением являются подарки, которые были получены на официальных мероприятиях или во время служебных командировок — но при этом такие сувениры подлежат сдаче.

Если выяснится, что чиновник все-таки принял от вас презент вне протокола, его ждет наказание, вплоть до увольнения в связи с утратой доверия. Если же подарок расценивается как взятка, госслужащий может понести и уголовную ответственность, подчеркнули в управлении информационной политики правительства Ростовской области.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Известная российская актриса умерла после продолжительной болезни
Гей-паре, состоящей из отца и сына, разрешили пожениться
Знаменитый актер признался, что в детстве его изнасиловал дедушка
Марин Ле Пен заявила о необходимости Франции выйти из НАТО и ЕС
Путин обсудил сирийское урегулирование с членами Совбеза
МИД РФ назвал цинизмом демонтаж советского памятника в Польше
Мост между Россией и Китаем начали строить в Амурской области
Фигуристы Столбова и Климов победили на ЧР в парном катании
Арестованы связанные с террористом из Берлина экстремисты
Детский омбудсмен предложила создать публичный реестр педофилов
Спорт
«Спартак» ищет защитников, Витсель не уедет до лета Подводим итоги очередного дня работы трансферного рынка и выделяем самые громкие слухи
Авто
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет Во Владивостоке, Калининграде и Хабаровске — почти траур: с нового года ввоз столь любимых местными автомобилистами заграничных машин будет заблокирован
Hi-Tech
«Википедия» назвала самые редактируемые статьи года Самая популярная интернет-энциклопедия «Википедия» (wikipedia) назвала самые редактируемые статьи года
Кино
Диме Билану — 35: как он делает «Голос» незабываемым 24 декабря популярный певец и наставник шоу «Первого канала» отмечает юбилей. Вспоминаем самые яркие эпизоды с его участием
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Многие застройщики уйдут с рынка в 2017 году
Названа цена аренды самой дорогой квартиры России
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
У Сергея Лазарева родился сын Певец больше двух лет скрывал рождение наследника.
Все о ремонте
8 советов тем, кто хочет отремонтировать прихожую самостоятельно
Как оформить кухню в стиле кантри
Что нужно знать о планировании электрики в квартире
Как выбрать плинтус для пола — правила и советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь