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14:07 (мск), источник: Интерфакс

Врачи переведут Лужкова из реанимации в обычную палату

По данным источника «Интерфакса», в состоянии бывшего мэра наблюдается позитивная динамика.

Источник: AP 2016

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU — Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, который накануне был экстренно госпитализирован в одну из московских больниц, в субботу переведут из реанимации в обычную палату, сообщил «Интерфаксу» медицинский источник.

«В состоянии Лужкова наблюдается позитивная динамика, он уже хорошо себя чувствует. Сегодня мы планируем перевести его из реанимации в обычную палату», — сказал собеседник агентства.

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В пятницу днем у Юрия Лужкова резко упало давление, у него остановилось дыхание, бывший мэр потерял сознание.

«Медики подозревали у Лужкова клиническую смерть, но прибывшие к экс-градоначальнику врачи смогли быстро его реанимировать», — уточнил источник «Интерфакса».

Собеседник агентства отметил также, что Лужкова планируют выписать к Новому году, и этот праздник он, скорее всего, встретит в кругу семьи.

Комментарии
2
Митька
На нары его вместе с женой перевести нужно
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василий гога
меня сейчас интересуют больше посылки которые мне выслали но на почте россии коллапс ни одна не пришла из масквы пишут то ушла то обратно пришла!ВОТ ЭТО ПРОБЛЕМА!
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