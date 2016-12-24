Врачи переведут Лужкова из реанимации в обычную палату
По данным источника «Интерфакса», в состоянии бывшего мэра наблюдается позитивная динамика.
По данным источника «Интерфакса», в состоянии бывшего мэра наблюдается позитивная динамика.
Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU — Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, который накануне был экстренно госпитализирован в одну из московских больниц, в субботу переведут из реанимации в обычную палату, сообщил «Интерфаксу» медицинский источник.
«В состоянии Лужкова наблюдается позитивная динамика, он уже хорошо себя чувствует. Сегодня мы планируем перевести его из реанимации в обычную палату», — сказал собеседник агентства.
В пятницу днем у Юрия Лужкова резко упало давление, у него остановилось дыхание, бывший мэр потерял сознание.
«Медики подозревали у Лужкова клиническую смерть, но прибывшие к
Собеседник агентства отметил также, что Лужкова планируют выписать к Новому году, и этот праздник он, скорее всего, встретит в кругу семьи.