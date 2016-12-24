Новосибирцы в -30˚С вышли на митинг против роста тарифов ЖКХ сразу на 15%
Новосибирцы даже в 30-ти градусный мороз готовы отстаивать свои права.
Новосибирцы даже в 30-ти градусный мороз готовы отстаивать свои права.
24 декабря сотни жителей Новосибирска вышли на митинг против роста тарифов на
Мэрия города отказала организаторам акции протеста в проведении мероприятия в центре города — на площади Ленина. Причиной отказа назвали то, что именно в этот день и именно весь день площадь будут убирать от снега. Нужно отдать должное, снег, действительно, убирали, только не с самого утра, а, примерно, в то же время, когда начался митинг на набережной Оби возле памятника императору Александру III.
Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на митинг пришло около 200 человек. Все они требовали отмены ранее утвержденного новосибирскими властями постановления о резком росте тарифов на услуги ЖКХ. Перед собравшимися выступили организаторы мероприятия: Сергей Дьячков (экс-председатель комитета поддержки и развития малого и среднего предпринимательства мэрии Новосибирска), Сергей Бойко (бывший руководитель телекоммуникационной компании), Виктор Козодой (бывший
«Мне кажется, наш сегодняшний митинг, он не только о тарифах и не столько о теплотрассах, которые надо ремонтировать. Он о другом. О взаимоотношениях общества и власти. О доверии и недоверии. Неужели жители Новосибирска так глупы и безответственны, что не понимают, что нужно вкладывать средства в починку трубного хозяйства? Неужели люди собрались жить
Депутат горсовета Новосибирска, которая одна из немногих проголосовала против такого резкого повышения тарифов на услуги ЖКХ, считает, что начинать взаимодействие с населением властям нужно было еще в июне 2016 года, когда уже было понятно, что планируется поднятие тарифов.
«Подготовить информацию о текущем состоянии теплотрасс, о том, что делалось в отношении ремонта трасс последние годы. Показать, сколько средств из какого бюджета было на это потрачено в последние годы. Разместить информацию в отрытом доступе о том, что и когда планируется отремонтировать в будущем. И откуда планируется привлечь средства на эти работу с указанием сумм. Это и средства муниципального и областного бюджетов, и средства федеральных фондов. И средства от тарифов. Неужели бы мы этого не поняли, если бы нам все было разъяснено. Я считаю, что если бы все в таком режиме было бы сделано, то мы сегодня бы не стояли на морозе», — подчеркнула Пинус.
А на морозе стояли люди разных возрастов, полов и поколений. Жительница Новосибирска Анна Щербицкая пришла на акцию протеста с двухмесячным ребенком. Говорит, что когда появился малыш, платежи за воду, в первую очередь, стали намного существеннее и ощутимее для семейного бюджета. И это еще даже без повышения.
«Родился ребенок, в финансовом плане стало тяжелее, это
Пенсионерка Наталья Давыдова считает, что «существует грань, за которую нельзя переходить».
«А наши местные чиновники и правительство перешли эту грань. Надо иметь совесть. И обидно то, что депутаты, за которых люди голосовали, которым вручили свою судьбу, ведут себя вот так вызывающе, повышают на 15%. Я в частном доме живу, я отапливаюсь газом. Это грабительские просто меры. У меня льгот нет и у меня половина пенсии уходит на коммунальные услуги, при том, что я экономлю. Так жить нельзя. Я считаю, если депутаты нами избраны, эти слуги народа, так значит надо сделать им такие же оклады, как тем людям, которые их выбирали. Вот когда они будут получать как наша молодежь 15 тысяч в месяц, тогда они подумают, принимать такие законы или нет. У нас это вообще абсурдно, потому что в Сибири восемь месяцев зимы, да мы разоримся только на отоплении. Городецкому (губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий — прим. ИА REGNUM) надо, конечно, думать о народе. Ну, а если не может, значит нужно освободить место тому, кто будет задумываться», — сказала в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Наталья Давыдова.
Новосибирец Алексей считает себя «достаточно обеспеченным человеком», но на митинг все же пришел, чтобы поддержать остальное население города, которому, по его мнению, будет сложно осилить такой рост тарифов.
«Меня это повышение тоже касается, но не так сильно, как коснется большинство жителей нашего города. Я против роста, потому что не вижу смысла поднятия стоимости коммунальных услуг, потому что в городе все равно ничего не делается. Я с Первомайского района, и именно сейчас устраняют две коммунальные аварии в нашем районе. Все перерыто. Текут трубы сейчас в 30 градусов мороза. Каждый год
Долго держать народ на морозе организаторы не стали, вместо запланированного часа, митинг оказался получасовым. Однако, на этом новосибирцы не собираются останавливаться — сами рядовые граждане предложили собираться на акции протеста до тех пор, пока решение о повышении тарифов на 15% новосибирские власти не отменят.
В конце мероприятия была зачитана и принята единогласно резолюция, в которой участники обратились к президенту России Владимиру Путину,
«Мы не доверяем заявлениям губернатора, мэра Новосибирска и депутатов совета депутатов города Новосибирска, что значительное увеличение стоимости ряда коммунальных услуг экономически обосновано. Никаких реальных обоснований жителям города представлено не было. А данные, которые подготовлены независимыми экспертами на основе официальных документов
Отметим, что губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий уже принял окончательное решение и подписал постановление, которым утвердил предложенные ранее параметры роста. В соответствии с документом, увеличение на 14,9% для Новосибирска — это средний показатель: холодная вода подорожает на 20%, водоотведение — на 20,1%. По остальным муниципальным образованиям увеличение разное. Например, тариф на холодную воду в Болотном увеличится сразу на 55%.
В то же время, обоснованность роста тарифов на услуги ЖКХ в Новосибирске в настоящее время проверяет прокуратура Новосибирской области. Результаты ведомство обещало обнародовать после новогодних праздников.
Ситуацией заинтересовался и Общероссийский народной фронт. Региональное отделение ОНФ обратилось в УФАС с просьбой также проверить обоснованность такого роста тарифов на коммунальные услуги.
Напомним,
И теперь, с 1 июля 2017 года услуги ЖКХ в Новосибирске в среднем подорожают на 15%, в Бердске, Оби и Краснообске — на 4%, а водоснабжение в Бердске — на 6,2%. В Искитиме тарифы вырастут в среднем на 8%, в Кольцово — на 15%. Что касается районов области, то удорожание тарифов будет более щадящим, чем в областном центре. Так, в Багане — 6,4%, Барабинске — 4%, Венгерово — 10,3%, Карасуке — 12,7%, Кочках — 12%, Краснозерском — 12%, Кыштовке — 4%, Тогучине — 11%, Чанах — 10%. В других районах максимальное повышение составит 15%.