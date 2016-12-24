Новосибирцы в -30˚С вышли на митинг против роста тарифов ЖКХ сразу на 15%

24 декабря сотни жителей Новосибирска вышли на митинг против роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги сразу на 15% с 1 июля 2017 года.

Мэрия города отказала организаторам акции протеста в проведении мероприятия в центре города — на площади Ленина. Причиной отказа назвали то, что именно в этот день и именно весь день площадь будут убирать от снега. Нужно отдать должное, снег, действительно, убирали, только не с самого утра, а, примерно, в то же время, когда начался митинг на набережной Оби возле памятника императору Александру III.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на митинг пришло около 200 человек. Все они требовали отмены ранее утвержденного новосибирскими властями постановления о резком росте тарифов на услуги ЖКХ. Перед собравшимися выступили организаторы мероприятия: Сергей Дьячков (экс-председатель комитета поддержки и развития малого и среднего предпринимательства мэрии Новосибирска), Сергей Бойко (бывший руководитель телекоммуникационной компании), Виктор Козодой (бывший вице-губернатор Новосибирской области), Алексей Носов (председатель общественного совета при министерстве транспорта Новосибирской области), Ростислав Антонов (председатель правления организации «Гражданский патруль»), депутат горсовета Барабинска Константин Терещенко. Присоединилась к ним и действующий депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус, которая даже организовала автобус, привезший новосибирцев на набережную Оби из Академгородка.

«Мне кажется, наш сегодняшний митинг, он не только о тарифах и не столько о теплотрассах, которые надо ремонтировать. Он о другом. О взаимоотношениях общества и власти. О доверии и недоверии. Неужели жители Новосибирска так глупы и безответственны, что не понимают, что нужно вкладывать средства в починку трубного хозяйства? Неужели люди собрались жить год-два и им все равно, что будет дальше? Ведь это совсем не так. Дело в другом. Люди не доверяют власти. Люди не верят в то, что средства, которые будут собраны, пойдут на ремонт труб. Увы, это так. И это надо власти как можно скорее признать, сделать выводы и в корне изменить свой способ взаимодействия с горожанами», — сказала, выступая перед собравшимися на митинге, Наталья Пинус.

Депутат горсовета Новосибирска, которая одна из немногих проголосовала против такого резкого повышения тарифов на услуги ЖКХ, считает, что начинать взаимодействие с населением властям нужно было еще в июне 2016 года, когда уже было понятно, что планируется поднятие тарифов.

«Подготовить информацию о текущем состоянии теплотрасс, о том, что делалось в отношении ремонта трасс последние годы. Показать, сколько средств из какого бюджета было на это потрачено в последние годы. Разместить информацию в отрытом доступе о том, что и когда планируется отремонтировать в будущем. И откуда планируется привлечь средства на эти работу с указанием сумм. Это и средства муниципального и областного бюджетов, и средства федеральных фондов. И средства от тарифов. Неужели бы мы этого не поняли, если бы нам все было разъяснено. Я считаю, что если бы все в таком режиме было бы сделано, то мы сегодня бы не стояли на морозе», — подчеркнула Пинус.

А на морозе стояли люди разных возрастов, полов и поколений. Жительница Новосибирска Анна Щербицкая пришла на акцию протеста с двухмесячным ребенком. Говорит, что когда появился малыш, платежи за воду, в первую очередь, стали намного существеннее и ощутимее для семейного бюджета. И это еще даже без повышения.

«Родился ребенок, в финансовом плане стало тяжелее, это во-первых. А во-вторых, я непосредственно стала обращать внимание на горячую воду, потому что это сейчас очень актуальная тема — ребенку два месяца, его нужно подмыть, помыть, те же пеленки постирать. А еще и тот факт, что в кране вода, например, только что была горячая, а через несколько минут подходишь, а она ледяная льется. В ЖЭУ говорят, что, якобы, на улице тепло и из-за этого такая температура воды. Сейчас морозы, а стало намного все хуже. Постоянные перебои, вода желтого цвета. Говорят, меняйте трубы, а трубы новые. И я понять не могу, за что они поднимают тарифы. Я считаю, что на данный момент надо приостановить это все. У нас люди нищие, денег нет и вот этот резкий подъем. Я считаю, что нужно заморозить хотя бы на какой-то промежуток времени, чтобы народ смог как-то прожить и пережить это сложное время», — сказала ИА REGNUM молодая мама Анна Щербицкая.

Пенсионерка Наталья Давыдова считает, что «существует грань, за которую нельзя переходить».

«А наши местные чиновники и правительство перешли эту грань. Надо иметь совесть. И обидно то, что депутаты, за которых люди голосовали, которым вручили свою судьбу, ведут себя вот так вызывающе, повышают на 15%. Я в частном доме живу, я отапливаюсь газом. Это грабительские просто меры. У меня льгот нет и у меня половина пенсии уходит на коммунальные услуги, при том, что я экономлю. Так жить нельзя. Я считаю, если депутаты нами избраны, эти слуги народа, так значит надо сделать им такие же оклады, как тем людям, которые их выбирали. Вот когда они будут получать как наша молодежь 15 тысяч в месяц, тогда они подумают, принимать такие законы или нет. У нас это вообще абсурдно, потому что в Сибири восемь месяцев зимы, да мы разоримся только на отоплении. Городецкому (губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий — прим. ИА REGNUM) надо, конечно, думать о народе. Ну, а если не может, значит нужно освободить место тому, кто будет задумываться», — сказала в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Наталья Давыдова.

Новосибирец Алексей считает себя «достаточно обеспеченным человеком», но на митинг все же пришел, чтобы поддержать остальное население города, которому, по его мнению, будет сложно осилить такой рост тарифов.