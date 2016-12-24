Дорожная полиция заработает в Украине летом 2017 года
Дорожная патрульная полиция заработает летом, а окончательный этап ее формирование должно завершиться в декабре 2017 года.
Дорожная патрульная полиция заработает летом, а окончательный этап ее формирование должно завершиться в декабре 2017 года.
«Окончательный этап формирования дорожной полиции должно завершиться в декабре 2017 года», — сообщил заместитель председателя Нацполиции Константин Бушуев, сообщает
Он отметил, что в функциональные обязанности сотрудников дорожной полиции будут отнесены обеспечение безопасности дорожного движения. В частности, полицейские широко применять нормы административного законодательства. Также они будут реагировать на все проявления криминального характера, которые будут выявлять на участке патрулирования.
Кроме того, Бушуев заверил, что руководство Национальной полиции не ограничивается вопросами создания дорожной полиции. По его словам, на сегодня в парламенте зарегистрирован ряд законодательных изменений, которые должны позволить полиции реализовать проекты автоматической фиксации правонарушений.
«После принятия этих законодательных изменений я вас убеждаю, что вопрос безопасности дорожного движения будет реализован в более качественной форме», — подчеркнул он.
Напомним, вчера Кабинет министров Украины ликвидировал департамент противодействия наркопреступности Национальной полиции.
Национальной полиции поручено обеспечить осуществление функций и полномочий Департамента противодействия наркопреступности, который ликвидируют.