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15:20 (мск), источник: Ipress.ua

Дорожная полиция заработает в Украине летом 2017 года

Дорожная патрульная полиция заработает летом, а окончательный этап ее формирование должно завершиться в декабре 2017 года.

Источник: Ipress.ua

«Окончательный этап формирования дорожной полиции должно завершиться в декабре 2017 года», — сообщил заместитель председателя Нацполиции Константин Бушуев, сообщает пресс-служба МВД.

Он отметил, что в функциональные обязанности сотрудников дорожной полиции будут отнесены обеспечение безопасности дорожного движения. В частности, полицейские широко применять нормы административного законодательства. Также они будут реагировать на все проявления криминального характера, которые будут выявлять на участке патрулирования.

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Кроме того, Бушуев заверил, что руководство Национальной полиции не ограничивается вопросами создания дорожной полиции. По его словам, на сегодня в парламенте зарегистрирован ряд законодательных изменений, которые должны позволить полиции реализовать проекты автоматической фиксации правонарушений.

«После принятия этих законодательных изменений я вас убеждаю, что вопрос безопасности дорожного движения будет реализован в более качественной форме», — подчеркнул он.

Пресс-служба МВД напоминает, что в 2017 году планируется запуск дорожной полиции. Кандидатов будут выбирать в два этапа. Для функционирования этого подразделения планируется задействовать 2600 сотрудников, которые будут обеспечивать безопасность дорожного движения на трассах международного и национального значения.

Напомним, вчера Кабинет министров Украины ликвидировал департамент противодействия наркопреступности Национальной полиции.

Национальной полиции поручено обеспечить осуществление функций и полномочий Департамента противодействия наркопреступности, который ликвидируют.

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