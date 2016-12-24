Принудительная эвакуация машин и штрафстоянки подорожали в Минске

Стоимость принудительной парковки транспортного средства на охраняемую стоянку с полной погрузкой на эвакуатор выросла почти на 30% — с 43 рублей до 60; тариф на работу по принудительной отбуксировке авто с частичной погрузкой на эвакуатор — с 35 до 50 рублей.

МИНСК, 24 дек — Sputnik. Тарифы на принудительную эвакуацию автомобилей и хранение транспортных средств на охраняемых стоянках выросли в Минске.

Сутки хранения машины на штрафной автостоянке обойдутся хозяину в 7 рублей (ранее 6), если машина находится на штрафстоянке до трех суток, и в 4 рубля — если автомобиль оставят на ней до 9 суток.

Забрать автомобиль со штрафстоянки можно в любое удобное время, предъявив свидетельство о регистрации (технический паспорт, технический талон) транспортного средства. При этом представители стоянки обязаны вернуть автомобиль владельцу вне зависимости от того, уплачен штраф и услуги по эвакуации и хранению авто или нет.