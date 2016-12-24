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16:17 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

77 тысяч волгоградцев не могут уехать за границу из-за долгов

Работники Управления Федеральной службы судебных приставов проводят работу по разъяснению последствий уклонения от уплаты задолженности. Об этом ВДТВ рассказали в пресс-службе УФССП по региону.

Долг может стать причиной того, что таможенная служба не выпустит гражданина за пределы аэропорта или железнодорожного вокзала. В этом году 77 тысяч человек были ограничены в выезде за границу. Благодаря этому взыскано почти 480 миллионов рублей.

Управление Федеральной службы судебных приставов напоминает, что каждый волгоградец, не выходя из дома, может проверить себя на наличие задолженности, а также оплатить ее. Для этого надо зайти на интернет-сайт r34.fssprus.ru в раздел «Банк данных исполнительных производств».

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