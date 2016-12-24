В Волгоград пришли новые газомоторные автобусы

Глава администрации Волгограда Виталий Лихачев проинспектировал новые газомоторные автобусы, поставляемые в город победителем открытого конкурса на обслуживание 7 муниципальных субсидируемых маршрутов пассажирских перевозок по регулируемым тарифам.

С понедельника, 26 декабря, планируется тестовый запуск по первым двум направлениям: заработают маршруты № 20 «Пл. им. Дзержинского — ул. Аллея Героев» и № 85 «Жилгородок — Кардиоцентр».

Все семь маршрутов в полном объеме начнут обслуживаться в соответствии с условиями контракта к 1 февраля. К этому времени на линии поэтапно выйдут 149 комфортабельных машин, еще 15 резервных будут задействованы в обеспечении бесперебойности движения. Его интервал в пиковые часы составит 10 минут, в межпиковое время 15−20 минут.

В рамках реализации новой транспортной схемы в областной столице расширяется сеть муниципальных маршрутов. В октябре на открытом аукционе были представлены семь лотов — муниципальные субсидируемые маршруты с видом перевозок по регулируемым тарифам. Возможность участия в открытом аукционе получили все действующие перевозчики, при этом единственным участником конкурса стал ООО «Волгоградский автобусный парк», с которым заключен контракт сроком на пять лет.

Транспортная компания будет осуществлять перевозки пассажиров по маршрутам на новых низкопольных автобусах большой вместимости марки ЛиАЗ-529267 2016 года выпуска. Отсутствие ступенек ускоряет процесс посадки-высадки, предоставляет дополнительные удобства для пассажиров с детскими колясками. Кроме того, все современные газомоторные автобусы оборудованы площадками для перевозки маломобильных граждан и климатическими установками.

Общая вместимость автобуса составляет 108 человек, из которых 28 — места для сидения. Автобусы соответствуют 5 экологическому классу безопасности и в качестве топлива используют компримированный природный газ. Все машины оснащены системой ГЛОНАСС, за движением по маршруту будет осуществляться непрерывный контроль.

Готовясь к старту, перевозчик уже поставил в Волгоград первую партию подвижного состава. Власти города провели проверку того, как новая организация готовится выполнить взятые обязательства.

— Мы видим новые, действительно удобные автобусы, — отметил глава администрации Волгограда Виталий Лихачев после небольшой пробной поездки. — В каждом сейчас работает система отопления, летом — кондиционирования. Безусловно, окончательную оценку и новым машинам, и работе перевозчика дадут сами жители города, а администрация будет держать вопрос выполнения компанией своих обязательств на постоянном контроле.

Уже в ближайшее время волгоградцы смогут в полной мере оценить удобство работы новых комфортабельных машин на следующих маршрутах: «Жилгородок — ул. им. Тулака», «Пл. им. Дзержинского — ул. Аллея Героев», «Жилгородок — Кардиоцентр», «Больничный комплекс — ул. им. Тулака», «Поселок ГЭС — ул. Тополевая», «Юбилейный — 7-я больница», «Спартановка — ТРЦ «Акварель».

Сегодня на территории областной столицы наравне действуют коммерческие и муниципальные перевозчики. В результате поэтапного внедрения новой транспортной схемы именно автобусные маршруты наряду с линиями горэлектротранспорта составят основу маршрутной сети города. Помимо 15 опорных автобусных маршрутов в Волгограде планируется работа 10 вспомогательных регулируемых — последние обеспечат автобусы малой и средней вместимости. На всех этих линиях будут действовать льготы по оплате проезда.