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16:01 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Ростове открылся новый офис МФЦ для бизнеса

Под конец уходящего года в Ростове открылся новый офис МФЦ для предпринимателей.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

За услугами по принципу «одного окна» бизнесмены могут обращаться в здание, где расположена Торгово-промышленная палата Ростовской области (пр. Кировский, 40а).

«Открытие нового офиса стало еще одним шагом в обеспечении доступности государственных и муниципальных услуг для бизнес-сообщества Дона», — говорит начальник управления инноваций в органах власти областного правительства Борис Носко.

Как уточнили в пресс-службе правительства Ростовской области, для удобства все услуги распределены по бизнес-ситуациям: регистрация фирмы, определение режима налогообложения, бизнес-старт (подбор помещения и персонала) и т. д.

В марте и сентябре 2016 года два окна обслуживания бизнеса были открыты в банке «Центр-инвест» (г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62). В апреле МФЦ для бизнеса был открыт на базе муниципального центра развития предпринимательства «Новый Ростов». Также специализированные окна для предпринимательства ведут работу на территории области непосредственно в офисах МФЦ, напомнили в управлении информационной политики правительства Ростовской области.

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