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15:17 (мск), источник: Капитал

Ватикан на Рождество передаст Украине €6 миллионов гуманитарной помощи

В день католического Рождества, 25 декабря, от имени Папы Римского Франциска Украине будет выделен первый транш гуманитарной помощи в размере шести миллионов евро.

Источник: Капитал

Об этом со ссылкой на пресс-службу Ватикана сообщает DW, передает Капитал.

Деньги, собранные по призыву Папы Римского в церквях по всей Европе для помощи пострадавшим от конфликта на востоке Украины, будут направлены на нужды свыше двух миллионов украинцев, прежде всего в Донецкой, Луганской, Харьковской и Днепропетровской областях.

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В сообщении отмечается, что в июле 2016 года Ватиканом был создан специальный комитет, который базируется в Запорожье и который отбирал для финансирования программы гуманитарной помощи для пострадавших от боевых действий на Донбассе. Деньги, которые перечислит Ватикан, будут распределены между 20 масштабными проектами и 39 более мелкими инициативами, и направлены прежде всего на потребности лечения, а также на продукты питания, средства гигиены и жилье.

В целом на призыв Папы Римского начиная с апреля 2016 года было собрано 12 миллионов евро пожертвований. Когда будет перечислена оставшаяся часть средств, в сообщении Ватикана не уточняется.

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