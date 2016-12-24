Ватикан на Рождество передаст Украине €6 миллионов гуманитарной помощи

Деньги, собранные по призыву Папы Римского в церквях по всей Европе для помощи пострадавшим от конфликта на востоке Украины, будут направлены на нужды свыше двух миллионов украинцев, прежде всего в Донецкой, Луганской, Харьковской и Днепропетровской областях.

В сообщении отмечается, что в июле 2016 года Ватиканом был создан специальный комитет, который базируется в Запорожье и который отбирал для финансирования программы гуманитарной помощи для пострадавших от боевых действий на Донбассе. Деньги, которые перечислит Ватикан, будут распределены между 20 масштабными проектами и 39 более мелкими инициативами, и направлены прежде всего на потребности лечения, а также на продукты питания, средства гигиены и жилье.

В целом на призыв Папы Римского начиная с апреля 2016 года было собрано 12 миллионов евро пожертвований. Когда будет перечислена оставшаяся часть средств, в сообщении Ватикана не уточняется.