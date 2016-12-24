СМИ узнали о рождественском меню Меркель

Как отмечает издание, в этом году на столе у Меркель не будет ни рождественского гуся, ни карпа, ни вина. Все, чем сможет насладиться канцлер, коробка конфет Mon Chéri весом чуть больше 300 граммов. Общая сумма покупок Меркель составила около 100 евро.