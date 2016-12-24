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15:29 (мск), источник: РИА Новости

СМИ узнали о рождественском меню Меркель

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель сразу после пресс-конференции в пятницу отправилась в супермаркет за покупками перед Рождеством и купила картофель, творог, масло, перец и коробку конфет, сообщает газета Bild.

Источник: AP 2016

Как отмечает издание, в этом году на столе у Меркель не будет ни рождественского гуся, ни карпа, ни вина. Все, чем сможет насладиться канцлер, коробка конфет Mon Chéri весом чуть больше 300 граммов. Общая сумма покупок Меркель составила около 100 евро.

«Ничего особенно праздничного, обычный список покупок канцлера Меркель», — приводит газета слова продавца супермаркет.

Упаковав покупки в принесенные с собой пакеты, Меркель отправилась на выход.

Отмечается, что за год канцлер посетила этот супермаркет порядка 30 раз.

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