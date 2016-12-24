СМИ узнали о рождественском меню Меркель
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель сразу после
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель сразу после
Как отмечает издание, в этом году на столе у Меркель не будет ни рождественского гуся, ни карпа, ни вина. Все, чем сможет насладиться канцлер, коробка конфет Mon Chéri весом чуть больше 300 граммов. Общая сумма покупок Меркель составила около 100 евро.
«Ничего особенно праздничного, обычный список покупок канцлера Меркель», — приводит газета слова продавца супермаркет.
Упаковав покупки в принесенные с собой пакеты, Меркель отправилась на выход.
Отмечается, что за год канцлер посетила этот супермаркет порядка 30 раз.