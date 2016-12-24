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17:59 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Главную городскую елку зажгли в Иркутске

Главная городская елка открылась в сквере имени Кирова в Иркутске 24 декабря.

Источник: IrkutskMedia.ru

Сотни жителей и гостей города посетили праздничную программу c участием творческих коллективов, а также новогоднюю дискотеку.

На торжественном мероприятии присутствовали мэр Иркутска Дмитрий Бердников и председатель Думы областного центра Ирина Ежова. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

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