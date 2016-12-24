На некоторых ростовских улицах два дня не будет света

Так, 26 декабря с 9 до 17 часов без света останутся дома, расположенные по адресам: пер. Соборный 21−28, 30; ул. Б. Садовая 52−64, 64/51; ул. Социалистическая 60, 65, 73, 57−69; просп. Буденновский 26/57; ул. Шаумяна 58−78, 41−49, поселок Мясниковань;
Чуть больше повезло некоторым ростовчанам, которые работают или живут на ул. Лермонтовская 11; ул. Сиверса 11; пер. Гвардейский 1б, 17−25, 25а, 24−26; ул. Филимоновская 41−63, 20−32. Там света не будет с 10 до 14 часов.
А 27 декабря с 9 до 17 часов электричество отключат по адресам: поселок «Северный» ул. Мартовицкого 1−69,2−48; ул. Краснокурсантская 95−105, 104−116; ул. Нариманова 103−115; ул. Фурмановская 114−118,115−125; ул. Плиева 2−50;пер. Ольховский 1−45,2−66; ул. Ленина 46а, 46б, 46/2,48,48/2,48/3; ул. Погодина 1,5б.