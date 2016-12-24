На некоторых ростовских улицах два дня не будет света

Так, 26 декабря с 9 до 17 часов без света останутся дома, расположенные по адресам: пер. Соборный 21−28, 30; ул. Б. Садовая 52−64, 64/51; ул. Социалистическая 60, 65, 73, 57−69; просп. Буденновский 26/57; ул. Шаумяна 58−78, 41−49, поселок Мясниковань; р-н санатория «Ромашка»; ул. Атарбекова 22−100,19−75; ул. Боряна 28−100,33−95; ул. Пухляковская 22−56,17−63; ул. Южная 45−79; пер. Закарпатский; пер. Буковый 1-й 1−11, 2−20; пер. Дозорный 3−13, 4−24; ул. Магнитогорская 11−39, 52−104; ул. Степная 2-я 1−27, 27/69, 2−28; ул. Степная 3-я 1−23, 2−22; ул. Степная 4-я 1−21, 2; пер. Строительный 8−50, 9−31.

Чуть больше повезло некоторым ростовчанам, которые работают или живут на ул. Лермонтовская 11; ул. Сиверса 11; пер. Гвардейский 1б, 17−25, 25а, 24−26; ул. Филимоновская 41−63, 20−32. Там света не будет с 10 до 14 часов.

А 27 декабря с 9 до 17 часов электричество отключат по адресам: поселок «Северный» ул. Мартовицкого 1−69,2−48; ул. Краснокурсантская 95−105, 104−116; ул. Нариманова 103−115; ул. Фурмановская 114−118,115−125; ул. Плиева 2−50;пер. Ольховский 1−45,2−66; ул. Ленина 46а, 46б, 46/2,48,48/2,48/3; ул. Погодина 1,5б.