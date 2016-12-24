На Кубани нашли двух подростков, сбежавших из школы-интерната

«Меньше суток понадобилось поисковым группам для того, чтобы вернуть несовершеннолетних. В дежурную часть Отдела МВД России Успенского района обратилась директор местной школы-интерната и сообщила о том, что двое её несовершеннолетних воспитанников утром самовольно ушли с территории учреждения и не вернулись», — сказала Волк.

По её словам, ориентировки на розыск 14-летних мальчиков были направлены всем дежурным нарядам полиции края. Полицейские совместно с работниками районной администрации, а также общественными деятелями вышли на поиски пропавших детей.

«В ходе поисковых мероприятий подростков обнаружили на территории заброшенной фермы в станице Николаевской Успенского района», — добавили в ведомстве.

Мальчики были доставлены в отдел МВД России по Успенскому району. С ними провели беседу инспекторы по делам несовершеннолетних.