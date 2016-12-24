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16:55 (мск), источник: Новости Воронежа

По центру Воронежа прошел парад из 300 Дедов Морозов и Снегурочек

К полудню субботы, 24 декабря, у театра кукол «Шут» в Воронеже собрались сотни Дедов Морозов и Снегурочек.

Источник: Новости Воронежа

Добрые волшебники улыбались, шутили и желали горожанам счастливого Нового года.

В 12:00 участники парада Дедов Морозов и Снегурочек выстроились в колонну и отправились к главной ёлке Воронежа на площадь Ленина.

В этом году впервые в параде приняла участие упряжка с собаками породы хаски с мишурой на ошейниках. Снег из-за пришедшего в город потепления растаял, поэтому упряжка была на колесиках. Улыбающаяся Снегурочка сидела на санях, а Дед Мороз стоял сзади и махал рукой воронежцам.

Следом за упряжкой плотным строем шли сказочные персонажи. Деды Морозы в первом ряду бодро били в барабаны и тарелки. Так колонна добрых волшебников прошла торжественным маршем по проспекту Революции до площади Ленина, где участников шествия и зрителей ждала праздничная концертно-развлекательная программа.

Одним из главных сюрпризов для горожан стало выступление главного Деда Мороза из Великого Устюга. Он специально приехал на праздник в Воронеж, чтобы поздравить всех с наступающим Новым городом.

«Впервые парад Дедов Морозов в Воронеже прошёл в 2009 году. Таким образом, это 8-й парад, в нём сегодня приняли участие более 300 человек, — рассказал и.о. руководителя управления культуры администрации городского округа город Воронеж Андрей Харитонов. — Помимо заявленных заранее участников, некоторые горожане по собственной инициативе пришли на шествие в сказочных костюмах, и тоже присоединились к колонне. Отрадно, что с каждым годом количество участников становится всё больше».

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