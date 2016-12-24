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16:52 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске из дома сбежала четырехлетняя девочка

Ребенок был найден в Омске случайно проезжавшим автомобилистом, сообщили в региональном ГУ МВД РФ.

В поселке Большие Поля Советского округа города водитель обратил внимание на маленькую девочку, находившуюся возле магазина без присмотра взрослых. Мужчина доставил ребенка к себе домой и позвонил в полицию.

Правоохранители вызвали «скорую помощь». Врачи нарушений физического здоровья у четырехлетней девочки не выявили.

Полиция выяснила у ребенка примерный домашний адрес. Правоохранители обошли около 30 квартир и частных домовладений поселка. В результате была найдена 23-летняя мать девочки. О пропаже дочери она узнала только от полицейских.

Малышка доставлена в дом ребенка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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