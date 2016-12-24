В Омске из дома сбежала четырехлетняя девочка

В поселке Большие Поля Советского округа города водитель обратил внимание на маленькую девочку, находившуюся возле магазина без присмотра взрослых. Мужчина доставил ребенка к себе домой и позвонил в полицию.

Правоохранители вызвали «скорую помощь». Врачи нарушений физического здоровья у четырехлетней девочки не выявили.

Полиция выяснила у ребенка примерный домашний адрес. Правоохранители обошли около 30 квартир и частных домовладений поселка. В результате была найдена 23-летняя мать девочки. О пропаже дочери она узнала только от полицейских.

Малышка доставлена в дом ребенка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.