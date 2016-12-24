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16:51 (мск), источник: Новый Калининград

Глава региона о состоянии ДОБ: «Если это — плохо, значит не все так уж и плохо»

Глава региона Антон Алиханов оценил текущее состояние материально-технической базы Детской областной больницы на «твердую четверку». Об этом, как передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru», он заявил в субботу во время визита в лечебное учреждение.

«Мне показали, ну что-то опять скрывают. Сказали, что вот это — плохо. Хотя такое можно увидеть в огромном количестве больниц. Если это плохо, значит не все так уж и плохо. Но будем смотреть. Куда-нибудь поверну, куда не ведут. Уверен, что-нибудь найдем. Но понятно, что этому учреждению уделялось такое серьезное внимание. Поэтому здесь состояние такое, на твердую четверку, в общем и целом. Есть хорошие отделения, где мы были, в той же детской онкологии. Понятно, что требуются какие-то доработки, доделки. Другие отделения, такое как неврология, оно на “3 с минусом”, как сами врачи это описывают. Все сметы у нас есть, проекты готовы, надо будет выбрать приоритеты, что делать в первую очередь, что во вторую, и начнем в следующем году», — пояснил Алиханов.

Отметим, что, по мнению Алиханова, на реконструкцию и капитальный ремонт второй очереди Детской областной больницы потребуется 170−200 млн рублей.

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