В Австрии кошка спасла спящих хозяев от гибели в пожаре

ВЕНА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Домашняя кошка стала спасительницей целой семьи и настоящим героем для жителей австрийского города Брегенц (федеральная земля Форарльберг). Животное смогло разбудить хозяев во время ночного пожара в квартире и предотвратить их гибель.

Как сообщила телерадиокомпания ORF, огонь возник от горящей свечи в бамбуковой чашке, которую жители забыли затушить перед сном. Как только свеча догорела, загорелась сама чашка, а затем огонь перекинулся на диван. В результате в квартире возник крупный пожар, моментально охвативший все комнаты.