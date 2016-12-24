В Сочи Дед Мороз на байке прокатился на самом быстром троллее
В сочинском Скайпарке 35-летний байкер Андрей Маслов в костюме Деда Мороза на мотоцикле пролетел над ущельем на самом быстром троллейном спуске в мире.
В сочинском Скайпарке 35-летний байкер Андрей Маслов в костюме Деда Мороза на мотоцикле пролетел над ущельем на самом быстром троллейном спуске в мире.
Необычный полет прошел на высоте в 200 метров и со скоростью 120 километров в час.
Аттракцион под названием MegaTroll — это устройство из роликов и каретки, скользящее по протянутому над Ахштырским ущельем металлическому канату. Одновременно на троллее могут прокатиться три человека массой до 250 килограммов. Сам трос выдерживает нагрузку до 30 тонн, длина каната составляет 700 метров.
— Ощущения от полета неописуемые, особенно для меня — человека, который безумно боится высоты. Мегатролль — это мой дебют. Счастлив. Правда, ноги от адреналина ватные, — признается после полета Маслов (в мотонароде — Андерсон).
По его словам, для сегодняшнего шоу специально подобрали
Кстати, в единственном в России парке приключений на высоте собралась целая компания Дедов
Как уже сообщала «РГ», Скайпарк работает в олимпийской столице несколько лет. Здесь также можно прогуляться по самому длинному подвесному мосту в мире (439 метров), насладиться