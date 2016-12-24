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17:03 (мск), источник: "Российская газета"

В Сочи Дед Мороз на байке прокатился на самом быстром троллее

В сочинском Скайпарке 35-летний байкер Андрей Маслов в костюме Деда Мороза на мотоцикле пролетел над ущельем на самом быстром троллейном спуске в мире.

Источник: "Российская газета"

Необычный полет прошел на высоте в 200 метров и со скоростью 120 километров в час.

Аттракцион под названием MegaTroll — это устройство из роликов и каретки, скользящее по протянутому над Ахштырским ущельем металлическому канату. Одновременно на троллее могут прокатиться три человека массой до 250 килограммов. Сам трос выдерживает нагрузку до 30 тонн, длина каната составляет 700 метров.

— Ощущения от полета неописуемые, особенно для меня — человека, который безумно боится высоты. Мегатролль — это мой дебют. Счастлив. Правда, ноги от адреналина ватные, — признается после полета Маслов (в мотонароде — Андерсон).

По его словам, для сегодняшнего шоу специально подобрали мини-мотоцикл. Как выяснилось, большой байк не прошел по весу, ведь здесь прежде всего заботятся о безопасности отдыха.

Кстати, в единственном в России парке приключений на высоте собралась целая компания Дедов Морозов-байкеров. С утра они устроили мотопарад в центре Сочи, а уже через несколько часов всей компанией прибыли сюда.

Как уже сообщала «РГ», Скайпарк работает в олимпийской столице несколько лет. Здесь также можно прогуляться по самому длинному подвесному мосту в мире (439 метров), насладиться банджи-джампингом (прыгнуть в ущелье с резиновым тросом в 69 или 207 метров длиной) и даже прокатиться на самых высоких на планете качелях (на высоте в 170 метров).

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