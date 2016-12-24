В Самаре вновь «латают» многострадальный Южный мост
В Самаре дорожные рабочие вновь ремонтируют трещины в Южном мосту, передает журналист Леонид Кошман.
В Самаре дорожные рабочие вновь ремонтируют трещины в Южном мосту, передает журналист Леонид Кошман.
Трещины в мосте пошли пару недель назад, тогда дорожники заделали дыру, но на месте остался «лежачий полицейский», сразу возненавидимый автомобилистами — пропускная способность объекта упала в несколько раз.
Водители надеются, что в этот раз трещину сделают «как надо» и искусственная неровность исчезнет с дороги. А пока автолюбители вновь «наслаждаются» пробкой на Южном шоссе. Капитальный ремонт моста, который стоит уже почти полвека, планируется провести в следующем году.