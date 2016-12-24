Обманутые дольщики «первого пермского» вновь вышли на митинг

24 декабря в саду камней они собрались с транспарантами и полевой кухней. Под обильным снегопадом люди вновь обсуждали свою проблему: 12 домов в Пермском районе второй год стоят недостроенными, а дольщики вынуждены платить ипотеку и скитаться по съёмным углам. Многие семьи с детьми ютятся в общежитиях.

К полудню народу становилось всё больше. Несостоявшиеся соседи уже хорошо знают друг друга. При встрече они обнимаются, как добрые друзья и подбадривают сами себя: «Ничего-ничего, нас много, не может же власть просто так наплевать на нас».

Две недели назад дольщики «первого пермского» встречались с представителями министерства строительства и ЖКХ Пермского края, ПАИЖК и другими специалистами. Тогда им рассказали о том, какие есть пути решения проблемы: достраивать микрорайон силами нового застройщика, достраивать своими силами, организовав ЖСК или обратиться в ПАИЖК. Но ни один из этих вариантов дольщиков не устроил.

«Мы сходили с инициативной группой на консультацию в ПАИЖК, — рассказала корреспонденту сайта “АиФ-Прикамье” дольщик и организатор митинга Наталья Трушникова. — Нас пытаются заставить подписать разрешение, чтобы министерство строительства выступило ликвидатором застройщика. Но при таком раскладе мы даем им возможность увести нас в ЖСК. А это подразумевает новые вложения со стороны дольщиков. Мы готовы зайти в ЖСК только при условии, что достраивать нас будет правительство, пусть мы пойдем как обременение новому застройщику второй и третьей очереди. А если достраивать сейчас за свой счет, потребуется вложить столько же денег сколько мы уже вложили, а может даже больше».

Изначально предполагалось, что 24 декабря дольщики лишь проголосуют за один из вариантов. Но вместо этого они решили подписать резолюцию на имя властей и правоохранительных органов.

В резолюции дольщики выдвинули несколько требований. Например, в кратчайшие сроки произвести экспертизу домов, которые вторую зиму стоят недостроенные и не «законсервированные» и потихоньку рушатся. Сейчас необходимо, чтобы эксперты оценили качество домов и вынесли решение — насколько безопасно будет в них жить и сколько средств потребуется на их восстановление и завершение строительства.

Еще одним пунктом резолюции стало требование зарегистрировать права дольщиков, которые не успели это сделать в росреестре.

«Если бы эта ситуация была исключением, то власть могла бы остаться в стороне, — горячились люди на митинге, — но ведь сегодня это происходит сплошь и рядом, во всех городах, а значит пора принимать кардинальные меры».