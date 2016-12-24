В столице Татарстана до конца весны ограничат движение по улице Лебедева

В столице Татарстана до конца весны ограничат движение по улице Лебедева

На сайте мэрии Казани сообщили, что движение любых транспортных средств по проезжей части улицы Лебедева будет ограничено до конца мая 2017 года.