Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Минстрое прогнозируют рост цен на жилье
Вред красного мяса поставили под сомнение
Савченко прокомментировала свое исключение из ПАСЕ и из партии
Как испортить ребенку Новый год
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
Теракт на рождественской ярмарке: хронология событий Die Welt: исполнитель теракта в Берлине все еще на свободе и вооружен
Медведев рассказал, что ждет пенсии в 2017 году
Студентка задержана за вывод 9 млрд рублей
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
В Минстрое прогнозируют рост цен на жилье
Мини-платье и модное колье: потрясающий образ Пугачевой - СМИ
Народная артистка СССР госпитализирована ночью
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
5 психических болезней из русских сказок
Шотландские ученые объяснили существование секса
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
8«Благодарственный тур» Дональда Трампа
20Россия готовится к Новому году
13Конкурс «Мисс мира — 2016»
17:22 (мск), источник: Prokazan.ru

В столице Татарстана до конца весны ограничат движение по улице Лебедева

На сайте мэрии Казани сообщили, что движение любых транспортных средств по проезжей части улицы Лебедева будет ограничено до конца мая 2017 года.

Источник: Prokazan.ru

Заместитель руководителя исполкома Игорь Куляжев подписал документы об ограничении буквально сегодня, 24 декабря.

Ограничение связано с продлением работ по установке ограждения во время реконструкции теплотрассы.

Автомобилистов просят быть внимательными и следовать указаниям временных дорожных знаков.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Появилось видео с камер видеонаблюдения аэропорта, где видно весь заезд лихача на "Ладе"
Марин Ле Пен заявила о необходимости Франции выйти из НАТО и ЕС
Путин обсудил сирийское урегулирование с членами Совбеза
МИД РФ назвал цинизмом демонтаж советского памятника в Польше
Мост между Россией и Китаем начали строить в Амурской области
Фигуристы Столбова и Климов победили на ЧР в парном катании
Арестованы связанные с террористом из Берлина экстремисты
Детский омбудсмен предложила создать публичный реестр педофилов
Спорт
«Спартак» ищет защитников, Витсель не уедет до лета Подводим итоги очередного дня работы трансферного рынка и выделяем самые громкие слухи
Авто
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет Во Владивостоке, Калининграде и Хабаровске — почти траур: с нового года ввоз столь любимых местными автомобилистами заграничных машин будет заблокирован
Hi-Tech
«Википедия» назвала самые редактируемые статьи года Самая популярная интернет-энциклопедия «Википедия» (wikipedia) назвала самые редактируемые статьи года
Кино
Диме Билану — 35: как он делает «Голос» незабываемым 24 декабря популярный певец и наставник шоу «Первого канала» отмечает юбилей. Вспоминаем самые яркие эпизоды с его участием
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Как сделать альтернативную новогоднюю ёлку: 20 сказочных примеров
Под Санкт-Петербургом появится новый город
Названа цена аренды самой дорогой квартиры России
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
У Сергея Лазарева родился сын Певец больше двух лет скрывал рождение наследника.
Все о ремонте
8 советов тем, кто хочет отремонтировать прихожую самостоятельно
Как оформить кухню в стиле кантри
Что нужно знать о планировании электрики в квартире
Как выбрать плинтус для пола — правила и советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь