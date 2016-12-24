Самарцев «заставят» чистить катки

— Городские и коммунальные службы в самый снежный период не успевают расчищать почти 120 тысяч квадратных метров ледовых площадок города, — говорит член ревизионной комиссии регионального отделения ОНФ Павел Чумак.

Поэтому активисты придумали акцию «Снежный фронт», цель которой — привлечь неравнодушных жителей к самостоятельной очистке катков. Самарцы под предводительством ОНФ уже очистили один каток, после чего на нем был проведен хоккейный матч. Акция будет активно проводиться на новогодних каникулах.