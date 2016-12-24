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17:15 (мск), источник: Pro Город Самара

Самарцев «заставят» чистить катки

Представители самарского отделения ОНФ провели рейд по каткам на территориях обраховательных учреждений и остались недовольны — площадки остались без присмотра, сообщает 63.ру.

 — Городские и коммунальные службы в самый снежный период не успевают расчищать почти 120 тысяч квадратных метров ледовых площадок города, — говорит член ревизионной комиссии регионального отделения ОНФ Павел Чумак.

Поэтому активисты придумали акцию «Снежный фронт», цель которой — привлечь неравнодушных жителей к самостоятельной очистке катков. Самарцы под предводительством ОНФ уже очистили один каток, после чего на нем был проведен хоккейный матч. Акция будет активно проводиться на новогодних каникулах.

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