Самарцев «заставят» чистить катки
Представители самарского отделения ОНФ провели рейд по каткам на территориях обраховательных учреждений и остались недовольны — площадки остались без присмотра, сообщает 63.ру.
Представители самарского отделения ОНФ провели рейд по каткам на территориях обраховательных учреждений и остались недовольны — площадки остались без присмотра, сообщает 63.ру.
— Городские и коммунальные службы в самый снежный период не успевают расчищать почти 120 тысяч квадратных метров ледовых площадок города, — говорит член ревизионной комиссии регионального отделения ОНФ Павел Чумак.
Поэтому активисты придумали акцию «Снежный фронт», цель которой — привлечь неравнодушных жителей к самостоятельной очистке катков. Самарцы под предводительством ОНФ уже очистили один каток, после чего на нем был проведен хоккейный матч. Акция будет активно проводиться на новогодних каникулах.