85 классов закрыли на карантин в Волгограде

Сотрудники департамента по образованию администрации Волгограда пояснили, что с сегодняшнего дня, 24 декабря, занятия были отменены в 85 классах 16-ти муниципальных образовательных учреждений. На карантин закрыта и гимназия № 7 Красноармейского района.

Такое решение было принято для предупреждения распространения гриппа и ОРВИ.