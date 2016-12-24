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17:13 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

85 классов закрыли на карантин в Волгограде

85 классов закрыли на карантин в областном центре. Об этом ВДТВ рассказали в мэрии.

Сотрудники департамента по образованию администрации Волгограда пояснили, что с сегодняшнего дня, 24 декабря, занятия были отменены в 85 классах 16-ти муниципальных образовательных учреждений. На карантин закрыта и гимназия № 7 Красноармейского района.

Такое решение было принято для предупреждения распространения гриппа и ОРВИ.

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