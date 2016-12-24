В Сочи горнолыжные курорты запустили все трассы

Теперь все трассы местных горнолыжных курортов — «Роза Хутор», «Газпром» и «Горки Город» — доступны для туристов.

— За зимний сезон 2015−2016 склоны Сочи приняли около 1,3 миллиона человек, из них более 300 тысяч посетили горнолыжки на новогодние каникулы. Этой же зимой в горах олимпийской столицы планируют побывать около 1,5 миллиона гостей, за новогодние каникулы — около 370 тысяч человек, — рассказали в городской мэрии.

Гости смогут опробовать более 20 километров новых трасс. Для детей подготовили сразу несколько специальных склонов, а семейный отдых в этом сезоне разнообразят катания на санях с собачьей упряжкой или же на надувных «ватрушках».

К тому же для удобства райдеров в горном кластере появились электронные аппараты по продаже ски-пассов, плюс запустили онлайн-магазин спортивных и экскурсионных билетов.

Сейчас стоимость поездки на подъемнике колеблется от 1500 до 2300 рублей. В пик сезона — с конца декабря по 10 января — цена увеличится до 2950−3250 рублей за день.