В московском метро на станции «Кропоткинская» сыграли спектакль «Воскресение»

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Академия кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова представила в московском метро фрагменты спектакля «Воскресение». Импровизированная сцена с декорациями открылась в ночь с 23 на 24 декабря на платформе станции «Кропоткинская». В экспериментальной постановке, созданной по мотивам одноимённого романа Льва Толстого, актёры использовали только язык тела, мимики и жестов. Режиссёрское видение творчества российского классика оценили свыше 100 зрителей.

Попасть на ночной спектакль смогли пользователи социальных сетей, принявшие участие в розыгрыше пригласительных билетов.

«Уже не в первый раз московское метро становится площадкой для интереснейшего культурного события. Энергетика столь необычной интерпретации произведения Льва Толстого была лишь усилена не характерным для театральных постановок окружением», — отметил начальник столичного метрополитена Дмитрий Пегов. Премьера спектакля «Воскресение» назначена на 11 января 2017 года в Московском международном доме музыки. Над постановкой работали режиссёр-хореограф Сергей Землянский, художник Максим Обрезков, композитор Павел Акимкин и другие.

Показ спектакля в столичной подземке прошёл в рамках акции «Театральная ночь».

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