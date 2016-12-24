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18:19 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В московском метро на станции «Кропоткинская» сыграли спектакль «Воскресение»

Постановку по мотивам романа Льва Толстого оценили свыше 100 зрителей. Показ состоялся в ночь с 23 на 24 декабря.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Академия кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова представила в московском метро фрагменты спектакля «Воскресение». Импровизированная сцена с декорациями открылась в ночь с 23 на 24 декабря на платформе станции «Кропоткинская».

В экспериментальной постановке, созданной по мотивам одноимённого романа Льва Толстого, актёры использовали только язык тела, мимики и жестов.

Режиссёрское видение творчества российского классика оценили свыше 100 зрителей.

Попасть на ночной спектакль смогли пользователи социальных сетей, принявшие участие в розыгрыше пригласительных билетов.

«Уже не в первый раз московское метро становится площадкой для интереснейшего культурного события. Энергетика столь необычной интерпретации произведения Льва Толстого была лишь усилена не характерным для театральных постановок окружением», — отметил начальник столичного метрополитена Дмитрий Пегов.

Премьера спектакля «Воскресение» назначена на 11 января 2017 года в Московском международном доме музыки. Над постановкой работали режиссёр-хореограф Сергей Землянский, художник Максим Обрезков, композитор Павел Акимкин и другие.

Показ спектакля в столичной подземке прошёл в рамках акции «Театральная ночь».
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Она стала очередным мероприятием культурно-образовательного проекта «Ночь в метро». В ноябре 2015 года на «Новослободской» москвичи посетили «Ночь йоги в метро», в январе 2016 года на «Менделеевской» состоялась шоу-лекция, посвящённая изобретателю Николе Тесле.

В конце мая на «Сретенском бульваре» российские иллюзионисты показывали свои лучшие фокусы, а в октябре на «Славянском бульваре» прошла «Ночь социальной рекламы».

Также в метро развернулись масштабные музыкальные шоу: на «Кропоткинской» прозвучала опера итальянского композитора Пьетро Масканьи «Сельская честь», а на «Парке культуры» исполнили «Мессу» Игоря Стравинского.

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