В московском метро на станции «Кропоткинская» сыграли спектакль «Воскресение»
Постановку по мотивам романа Льва Толстого оценили свыше 100 зрителей. Показ состоялся в ночь с 23 на 24 декабря.
Постановку по мотивам романа Льва Толстого оценили свыше 100 зрителей. Показ состоялся в ночь с 23 на 24 декабря.
Академия кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова представила в московском метро фрагменты спектакля «Воскресение». Импровизированная сцена с декорациями открылась в ночь с 23 на 24 декабря на платформе станции «Кропоткинская».
В экспериментальной постановке, созданной по мотивам одноимённого романа Льва Толстого, актёры использовали только язык тела, мимики и жестов.
Режиссёрское видение творчества российского классика оценили свыше 100 зрителей.
Попасть на ночной спектакль смогли пользователи социальных сетей, принявшие участие в розыгрыше пригласительных билетов.
«Уже не в первый раз московское метро становится площадкой для интереснейшего культурного события. Энергетика столь необычной интерпретации произведения Льва Толстого была лишь усилена не характерным для театральных постановок окружением», — отметил начальник столичного метрополитена Дмитрий Пегов.
Премьера спектакля «Воскресение» назначена на 11 января 2017 года в Московском международном доме музыки. Над постановкой работали
Показ спектакля в столичной подземке прошёл в рамках акции «Театральная ночь».
Она стала очередным мероприятием
В конце мая на «Сретенском бульваре» российские иллюзионисты показывали свои лучшие фокусы, а в октябре на «Славянском бульваре» прошла «Ночь социальной рекламы».
Также в метро развернулись масштабные музыкальные шоу: на «Кропоткинской» прозвучала опера итальянского композитора Пьетро Масканьи «Сельская честь», а на «Парке культуры» исполнили «Мессу» Игоря Стравинского.