В Минске прошел Рождественский вертикальный забег

В этом году организаторы предложили несколько вариантов забега. Первый — классический. Впрочем, традиционный, не значит скучный! В своем летнем костюме на забег пришел один из участников нынешнего Минского полумарафона.

Второй вариант забега — для самых сильных. Подняться на 32-й этаж нужно было с автомобильными покрышками в обеих руках. Вес одной шины, между прочим, около 6 кг.

Еще одна новинка этого года — командный вертикальный забег. Преодолевали дистанцию по парам: девушки бежали по внутреннему кругу, имея возможность опереться рукой о перила, а мужчины — по внешнему с одной автомобильной покрышкой.

На каждой из дистанций тройку лучших, согласно показанному времени, наградили денежными сертификатами. Все бегуны получили памятные медали. Кроме того, Белорусская федерация легкой атлетики организовала розыгрыш подарков среди участников забега, а также тех, кто пришел их поддержать. Счастливчики выиграли торты.

Председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский пообщался с участниками забега, порадовался их прекрасному настроению и, конечно, фантастическим результатам. Он с удовольствием отметил, что на забег приехали люди разных возрастов — самому младшему 11 лет, а самому старшему — 56. Вадим Девятовский пообещал, что федерация будет проводить такие мероприятия и впредь, выезжать в регионы, поскольку интерес к подобным соревнованиям большой. Например, сегодня в Минск, несмотря на выходной день, приехали жители 32 белорусских городов, свои силы опробовали также гости из Санкт-Петербурга и Варшавы.

Светлана САВКО.