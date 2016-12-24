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19:06 (мск), источник: ТАСС

Самую большую в России пряничную деревню весом 36 кг испекли в Краснодаре

Рекорд зафиксирован и внесен в Книгу рекордов России.

КРАСНОДАР, 24 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Кондитеры Краснодара испекли самую большую в России пряничную деревню, состоящую из 261 элемента. Рекорд зафиксирован и внесен в Книгу рекордов России, сообщил ТАСС главный эксперт Книги рекордов Леонид Сенаторов.

«Мы какое-то время потратили, чтобы все измерить, и, когда это удалось, был зафиксирован рекорд. Длина (пряничной деревни — прим. ТАСС) — три метра, ширина столько же, вес композиции 36 килограммов. Он будет внесен в Книгу рекордов России с формулировкой «самая большая пряничная деревня в России», — сказал Сенаторов.

По его словам, аналогов у рекорда нет, поскольку прежде никто в стране не делал ничего подобного.

Как рассказали ТАСС организаторы акции, кондитеры потратили на работу три недели.

На деревню израсходовали более 50 килограммов муки, 1200 яиц, 2 килограмма пряностей, 120 килограммов сладкой муки и 15 килограммов сладкого декора — сахарной пудры, кокосовой стружки и глазури.
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«По замыслу, это деревня, застывшая в канун православного Рождества. Центром композиции выступает церковь, окаймляют ее движущаяся карусель, жилые домики и каток с фигурками людей», — сообщили авторы проекта.

Теперь, по замыслу организаторов, пряничная деревня отправится в мини-турне по городам России.

Какой город станет первым, авторы проекта не уточнили.

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