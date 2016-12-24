Самую большую в России пряничную деревню весом 36 кг испекли в Краснодаре
Рекорд зафиксирован и внесен в Книгу рекордов России.
Рекорд зафиксирован и внесен в Книгу рекордов России.
КРАСНОДАР, 24 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Кондитеры Краснодара испекли самую большую в России пряничную деревню, состоящую из 261 элемента. Рекорд зафиксирован и внесен в Книгу рекордов России, сообщил ТАСС главный эксперт Книги рекордов Леонид Сенаторов.
«Мы
По его словам, аналогов у рекорда нет, поскольку прежде никто в стране не делал ничего подобного.
Как рассказали ТАСС организаторы акции, кондитеры потратили на работу три недели.
На деревню израсходовали более 50 килограммов муки, 1200 яиц, 2 килограмма пряностей, 120 килограммов сладкой муки и 15 килограммов сладкого декора — сахарной пудры, кокосовой стружки и глазури.
«По замыслу, это деревня, застывшая в канун православного Рождества. Центром композиции выступает церковь, окаймляют ее движущаяся карусель, жилые домики и каток с фигурками людей», — сообщили авторы проекта.
Теперь, по замыслу организаторов, пряничная деревня отправится в
Какой город станет первым, авторы проекта не уточнили.