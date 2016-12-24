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19:20 (мск), источник: РИА Новости

Умер гитарист группы Status Quo Рик Парфитт

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Гитарист британской рок-группы Status Quo Рик Парфитт (полное имя Ричард Джон Парфитт) скончался на 69-м году жизни, передает в субботу телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

Источник: AP 2016

Парфитт умер 24 декабря в испанской больнице, куда он обратился в четверг из-за травмы плеча, сообщил менеджер музыканта без уточнения причины смерти.

В октябре гитарист заявил, что больше не будет выступать в группе в связи с пережитым летом сердечным приступом. Серьезные проблемы с сердцем у Парфитта начались еще в 1997 году, ему была сделана операция, из-за чего мировое турне группы было прервано на несколько месяцев.

Дебютный альбом Status Quo вышел в 1968 году. В 1970-х годах коллектив обрел широкую популярность. На счету группы более 30 студийных альбомов.

Самого большого успеха в чартах добивались синглы группы «In The Army Now», «Rockin' All Over the World» и «Down Down».
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