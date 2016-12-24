Умер гитарист группы Status Quo Рик Парфитт
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Гитарист британской
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Гитарист британской
Парфитт умер 24 декабря в испанской больнице, куда он обратился в четверг
В октябре гитарист заявил, что больше не будет выступать в группе в связи с пережитым летом сердечным приступом. Серьезные проблемы с сердцем у Парфитта начались еще в 1997 году, ему была сделана операция,
Дебютный альбом Status Quo вышел в 1968 году. В 1970-х годах коллектив обрел широкую популярность. На счету группы более 30 студийных альбомов.
Самого большого успеха в чартах добивались синглы группы «In The Army Now», «Rockin' All Over the World» и «Down Down».