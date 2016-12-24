Крупнейшее в Европе кошачье кафе открылось в Петербурге
Котокафе станет крупнейшей в городе площадкой пристройства бездомных животных.
Котокафе станет крупнейшей в городе площадкой пристройства бездомных животных.
Обитателями нового котокафе “Республика котов” на Литейном проспекте станут 60 животных, которые поступают из городских благотворительных приютов и из Государственного Эрмитажа. Это беспрецедентный случай не только для мировых котокафе, но и частных питомников и приютов.
В день открытия в «Республике котов» было около 40 животных, но к концу дня их количество уменьшилось: несколько посетителей, побывавших на церемонии открытия, захотели взять животное домой.
Это одна из основных задач нового котокафе, которое станет крупнейшей в городе площадкой пристройства бездомных животных. Акции по их раздаче проводятся музеем ежемесячно.
В этом году с их помощью дом нашли более 700 животных.
Коты как туристический объект
Котокафе будет и туристическим объектом: здесь воссоздана атмосфера типичного петербургского
Здесь же работает кафе и сувенирный магазин. Устроители котокафе обещают, что каждую неделю здесь будут проходить концерты питерских музыкантов, а «котокультурная» программа будет постоянно обновляться.
Одна из основных идей — создать место для общения с животными и уникальное фотопространство, где можно сфотографироваться с живыми котами на фоне петербургских перспектив и знаковых символов города. Мы ожидаем, что “Республика котов” станет альтернативной формой приюта и центром притяжения случайных прохожих, любителей кошек, профессиональных фелинологов, художников-анималистов и творческой аудитории.
Объект обещает быть популярным — на это указывает и опыт первого котокафе «Республика кошек», существующего с 2011 года. Ежегодно его посещают около 100 тысяч человек.
Претендентка в президенты
Среди обитателей котокафе, представляющих практически все породы и окрасы, есть и знаменитости из числа эрмитажных котов, например,
Эрмитажные коты попадают сюда или при выходе на «пенсию» или по решению ветеринаров, которые строго контролируют численность кошачьей популяции в подвалах знаменитого музея: чтобы животные не отвлекались на локальные конфликты, их постоянное количество не должно превышать 50−60 особей.
За последние годы коты Эрмитажа стали одним из популярных туристических брендов
В наши дни в городе отмечается даже специальный праздник — День эрмитажного кота и создан туристический маршрут «Кошачий Петербург».