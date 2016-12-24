Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Какое жилье называют комфортклассом и почему?
Арбитражный суд не поверил в гомеопатию
Заявления чиновника о проекте ПЗЗ встретили криками "Позор!"
Трамп высказался об убийстве российского посла
СМИ: 44-летняя Гвинет Пэлтроу обручилась
В Сахаре впервые за почти 40 лет выпал снег (фото)По словам фотографа, сделавшего снимки на севере пустыни, "снег пролежал около дня, а потом начал таять".
Медведев рассказал, что ждет пенсии в 2017 году
Студентка задержана за вывод 9 млрд рублей
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
В Минстрое прогнозируют рост цен на жилье
Глава СБУ призывает дать автономию «украинской» Тюмени – СМИ
Народная артистка СССР госпитализирована ночью
61-летняя модель Дженис Дикинсон вышла замуж (фото)
СМИ: 44-летняя Гвинет Пэлтроу обручилась
Арбитражный суд не поверил в гомеопатию
Вред красного мяса поставили под сомнение
Отмена детских кресел может стать реальностью
Видео дня: чем опасен автосервис
Фоторепортажи
13Конкурс «Мисс мира — 2016»
8«Благодарственный тур» Дональда Трампа
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
14События недели в фотографиях
19:32 (мск), источник: ТАСС

Крупнейшее в Европе кошачье кафе открылось в Петербурге

Котокафе станет крупнейшей в городе площадкой пристройства бездомных животных.

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Крупнейшее в Европе кошачье кафе, где будут постоянно жить 60 животных, открылось в Санкт-Петербурге. Это второе в городе заведение такого типа после известного котокафе «Республика кошек». Оно также станет филиалом городского Музея кошки.

Обитателями нового котокафе “Республика котов” на Литейном проспекте станут 60 животных, которые поступают из городских благотворительных приютов и из Государственного Эрмитажа. Это беспрецедентный случай не только для мировых котокафе, но и частных питомников и приютов.
Анна КондратьеваДиректор Музея кошки, ветврач эрмитажных котов

В день открытия в «Республике котов» было около 40 животных, но к концу дня их количество уменьшилось: несколько посетителей, побывавших на церемонии открытия, захотели взять животное домой.

Это одна из основных задач нового котокафе, которое станет крупнейшей в городе площадкой пристройства бездомных животных. Акции по их раздаче проводятся музеем ежемесячно.

В этом году с их помощью дом нашли более 700 животных.

Коты как туристический объект

Котокафе будет и туристическим объектом: здесь воссоздана атмосфера типичного петербургского двора-колодца, где есть крыша с котами и даже проводятся кошачьи «концерты», а также оборудован первый в городе интерактивный лифт, который совершенно официально разрешено расписывать, преимущественно цитатами о котах и картинками на кошачью тему.

Здесь же работает кафе и сувенирный магазин. Устроители котокафе обещают, что каждую неделю здесь будут проходить концерты питерских музыкантов, а «котокультурная» программа будет постоянно обновляться.

Одна из основных идей — создать место для общения с животными и уникальное фотопространство, где можно сфотографироваться с живыми котами на фоне петербургских перспектив и знаковых символов города. Мы ожидаем, что “Республика котов” станет альтернативной формой приюта и центром притяжения случайных прохожих, любителей кошек, профессиональных фелинологов, художников-анималистов и творческой аудитории.
Анна Кондратьева

Объект обещает быть популярным — на это указывает и опыт первого котокафе «Республика кошек», существующего с 2011 года. Ежегодно его посещают около 100 тысяч человек.

Претендентка в президенты

Среди обитателей котокафе, представляющих практически все породы и окрасы, есть и знаменитости из числа эрмитажных котов, например, серо-белая кошка Тиффани с разными глазами — посетители прочат ее в «президенты» вновь созданной «Республики».

Читайте также
У отставных котов Эрмитажа появится президент

Эрмитажные коты попадают сюда или при выходе на «пенсию» или по решению ветеринаров, которые строго контролируют численность кошачьей популяции в подвалах знаменитого музея: чтобы животные не отвлекались на локальные конфликты, их постоянное количество не должно превышать 50−60 особей.

За последние годы коты Эрмитажа стали одним из популярных туристических брендов Санкт-Петербурга. Считается, что их служба в Зимнем дворце началась еще при Елизавете Петровне.

В наши дни в городе отмечается даже специальный праздник — День эрмитажного кота и создан туристический маршрут «Кошачий Петербург».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
СМИ: Пан Ги Муна подозревают в получении взяток на сумму более $200 тысяч
Марин Ле Пен заявила о необходимости Франции выйти из НАТО и ЕС
Эрдоган обсудит с Трампом создание свободной зоны в Сирии
МИД РФ назвал цинизмом демонтаж советского памятника в Польше
Польша просит Россию предоставить записи из самолета Качиньского
Российские фигуристы распределили путевки на ЧЕ в Остраве
Арестованы связанные с террористом из Берлина экстремисты
Регионы получат 6,4 млрд рублей на доплаты к пенсиям
Спорт
Две недели после доклада: 28 отстраненных и спасенный сноуборд В новый 2017-й Россия войдет с 28-ю отстраненными участниками Олимпийских игр-2014 в Сочи и без права проведения соревнований по зимним видам спорта
Авто
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет Во Владивостоке, Калининграде и Хабаровске — почти траур: с нового года ввоз столь любимых местными автомобилистами заграничных машин будет заблокирован
Hi-Tech
«Википедия» назвала самые редактируемые статьи года Самая популярная интернет-энциклопедия «Википедия» (wikipedia) назвала самые редактируемые статьи года
Кино
Диме Билану — 35: как он делает «Голос» незабываемым 24 декабря популярный певец и наставник шоу «Первого канала» отмечает юбилей. Вспоминаем самые яркие эпизоды с его участием
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Как сделать альтернативную новогоднюю ёлку: 20 сказочных примеров
Под Санкт-Петербургом появится новый город
Названа цена аренды самой дорогой квартиры России
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
У Сергея Лазарева родился сын Певец больше двух лет скрывал рождение наследника.
Попмеханика
Восковая депиляция в видеосъёмке 28 тысяч кадров в секунду
10 последствий вымирания пчёл
Разрушенный землетрясением старинный город, снятый дроном
Яд кораллового полоза вызывает мучительную смерть
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь