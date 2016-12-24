Крупнейшее в Европе кошачье кафе открылось в Петербурге

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Крупнейшее в Европе кошачье кафе, где будут постоянно жить 60 животных, открылось в Санкт-Петербурге. Это второе в городе заведение такого типа после известного котокафе «Республика кошек». Оно также станет филиалом городского Музея кошки.

Обитателями нового котокафе “Республика котов” на Литейном проспекте станут 60 животных, которые поступают из городских благотворительных приютов и из Государственного Эрмитажа. Это беспрецедентный случай не только для мировых котокафе, но и частных питомников и приютов. Анна Кондратьева Директор Музея кошки, ветврач эрмитажных котов

В день открытия в «Республике котов» было около 40 животных, но к концу дня их количество уменьшилось: несколько посетителей, побывавших на церемонии открытия, захотели взять животное домой. Это одна из основных задач нового котокафе, которое станет крупнейшей в городе площадкой пристройства бездомных животных. Акции по их раздаче проводятся музеем ежемесячно.

В этом году с их помощью дом нашли более 700 животных.

Коты как туристический объект Котокафе будет и туристическим объектом: здесь воссоздана атмосфера типичного петербургского двора-колодца, где есть крыша с котами и даже проводятся кошачьи «концерты», а также оборудован первый в городе интерактивный лифт, который совершенно официально разрешено расписывать, преимущественно цитатами о котах и картинками на кошачью тему. Здесь же работает кафе и сувенирный магазин. Устроители котокафе обещают, что каждую неделю здесь будут проходить концерты питерских музыкантов, а «котокультурная» программа будет постоянно обновляться.

Одна из основных идей — создать место для общения с животными и уникальное фотопространство, где можно сфотографироваться с живыми котами на фоне петербургских перспектив и знаковых символов города. Мы ожидаем, что “Республика котов” станет альтернативной формой приюта и центром притяжения случайных прохожих, любителей кошек, профессиональных фелинологов, художников-анималистов и творческой аудитории. Анна Кондратьева

Объект обещает быть популярным — на это указывает и опыт первого котокафе «Республика кошек», существующего с 2011 года. Ежегодно его посещают около 100 тысяч человек. Претендентка в президенты Среди обитателей котокафе, представляющих практически все породы и окрасы, есть и знаменитости из числа эрмитажных котов, например, серо-белая кошка Тиффани с разными глазами — посетители прочат ее в «президенты» вновь созданной «Республики».

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