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19:16 (мск), источник: Kazinform

Ледовые катки открылись в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Сегодня в Астане открылся сезон массовых катаний на коньках под открытым небом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

В районе «Алматы» открылся ледовый каток на реке Акбулак. В честь запуска организаторы устроили на свежем воздухе для пришедших интерактивные конкурсы, дискотеку «Open air», а также показательные выступления юных фигуристов и юношеских хоккейных команд города. Еще один большой каток открылся в парке «Арай». Ледовая арена размером в 5 тысяч квадратных метров одновременно может вместить 250 человек. Каток оснащен фоновой музыкой и светоиллюминационной подсветкой. На территории парка установлена новогодняя елка, разместилась ярмарка ремесленников, обустроены горки.

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«Чтобы зимний отдых был доступным, цена проката коньков и санок-ватрушек установлена минимальная — 500 тенге за час. Для удобства горожан работает кафе, ну и медпункт, радиорубка», — сообщается на сайте Астаны.

Также ожидается открытие еще четырех катков в районе «Сарыарка»: на городской площади, напротив торгового дома «Северный» по улице Косшыгулулы, на территории перед театром «НАЗ» в жилом массиве Коктал и на территории средней школы № 49 жилого массива Ондирис. Для любителей активного отдыха будет открыт и хоккейный корт размером 30×60 метров по пр. Сарыарка рядом со спортивным комплексом «Астана».

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