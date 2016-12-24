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19:52 (мск), источник: Sputnik.by

Первый в Беларуси госприют для животных открылся в Бресте

Бездомных котов и собак после отлова будут помещать в приют, а не усыплять, как это делалось раньше.

Источник: Sputnik.by

БРЕСТ, 24 дек — Sputnik, Дмитрий Босак. Открытый в Бресте государственный приют для животных готов разместить одновременно около 200 котов и столько же собак, сообщил гендиректор Брестского городского ЖКХ Игорь Сильченко.

Обустройством участка по отлову и содержанию безнадзорных животных занимался Брестский мусороперерабатывающий завод, который входит в структуру КУМПП «Брестское городское ЖКХ».

«Несобачья» жизнь

Собакам выделили помещение бывшей теплицы на территории предприятия. В ней оборудовано 128 вольеров по пять квадратных метров, в каждом — будка и миски для корма и воды.

«Если собаки будут маленькие, то по правилам в одном помещении можно разместить несколько щенков. Собак, которых отлавливаем, сначала помещаем на карантин на 14 суток. Они обследуются ветврачом. Будет производиться стерилизация. Все сделано по правилам, согласовано с ветслужбами», — рассказал Сильченко во время открытия приюта.

Здание приюта в Бресте

В помещение проведены канализация и водопровод, установлена система вентиляции. На каждом вольере есть табличка с местом для паспорта животного, где будут указаны сделанные животному прививки.

Гостиница, выгул и «стена плача»

Коты также получили новое здание — кроме огороженных площадок с клетками, в нем находится комната ветеринара, хирургическое помещение, кухня, душевые для работников и волонтеров, а также гостиница для животных.

«Можно вместить 200 котов. Специально сделана серьезная вентиляция — 14 вытяжек», — добавил гендиректор городского ЖКХ.

На участке размещается площадка для выгула. Вся территория ограждена. В будущем здесь появится полноценная ветклиника, крематорий и «стена плача» с фотографиями умерших животных, к которой смогут приходить их владельцы.

Клетки для котов в приюте в Бресте

«Вопрос в Бресте назревал давно. Был изучен опыт европейских городов. Это очень знаковое событие для города. Объект позволит нам чувствовать себя гуманными людьми. Очень важно чтобы наши горожане забирали отсюда животных себе домой, чтобы каждый котик или собачка находили своего хозяина», — сказал мэр Александр Рогачук, который также присутствовал на открытии приюта.

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