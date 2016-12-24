Главный раввин России зажег первую свечу гигантского ханукального восьмисвечника в Москве

Каждый гость вечера получает сладкие пончики (суфганиет), которые наряду с восьмисвечником являются еще одним символом Хануки и подаются к столу в каждом еврейском доме в течение всех дней праздника.

«Еврейская община ежегодно зажигает ханукальную менору на центральных площадях многих российских городов. В ходе этой церемонии раввин поздравляет иудеев с праздником, после чего произносит благословения и зажигает первую свечу ханукального светильника», — сообщили в пресс-службе Федерации еврейских общин России (ФЕОР). По традиции вечер продолжается красочным фейерверком и веселыми танцами под традиционную еврейскую музыку.

Традиция связывает установление празднования Хануки с еврейским восстанием 167 года до н. э. против сирийского царя Антиоха IV, желавшего эллинизировать иудеев. После изгнания захватчиков из Израиля евреи восстановили оскверненный и частично разрушенный Храм. В день его освящения следовало зажечь главный храмовый светильник — менору, огонь которого надо поддерживать постоянно, но масла (елея) для светильника оказалось совсем мало (на изготовление нового елея, по еврейской традиции, требуется 8 дней).

Когда же с помощью найденного масла зажгли менору, огонь горел без перерыва все 8 дней, пока готовилось новое масло. В память об этом чуде Хануку празднуют 8 дней, каждый вечер зажигая по одной новой свече в специальном праздничном восьмисвечнике. Празднование Хануки начинается в 25 день месяца кислев по еврейскому календарю и приходится на период с конца ноября до конца декабря.

Хунака — это веселый праздник с обильными угощениями и застольями, с играми и песнями. Хозяйки в эти дни готовят особые традиционные угощения — пончики с повидлом, обжаренные в растительном масле, а также картофельные оладьи — латкес. Ежедневно в каждой семье в специальном восьмисвечнике — ханукие — зажигается по одной свече. Особенно Ханука любима детьми: родители дарят им игрушки или карманные деньги, часть из которых по своему усмотрению они жертвуют на благотворительность. Кроме того, детвора крутит ханукальный четырехгранный волчок, ставя на кон мелкие монетки, сладости, яблоки или орехи.